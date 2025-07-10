Китай показал прототип поезда для поездок со скоростью 600 км/ч

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прототип нового поезда маглев с электродинамической подвеской был представлен компанией CCRC Changchun Railway Vehicles на 12-м Всемирном конгрессе высокоскоростных железных дорог, передает РИА «Новости».

Модель оснащена сверхпроводящими магнитами и рассчитана на максимальную скорость 600 километров в час. Длина головного вагона составляет 29,355 метра, ширина – 3 метра, а высота – 3,5 метра. Кузов изготовлен из алюминиевого сплава, углеродного волокна и оборудован полноразмерными высокотемпературными сверхпроводящими магнитами.

Как сообщила старший инженер CCRC Changchun Railway Vehicles Шао Нань, «на данный момент мы еще находимся на стадии технических исследований. Надеемся, что через пять лет это станет возможным, что через пять лет начнется строительство линий для коммерческой эксплуатации». Она подчеркнула, что данный маглев – первый в Китае с электродинамической подвеской на сверхпроводящих магнитах.

Маглев использует двухрежимную раму подвески, позволяющую на низкой скорости двигаться на резиновых колесах, а при достижении 150 км/ч переходить в режим магнитной подвески. Такие поезда, по словам разработчика, будут востребованы на маршрутах между крупнейшими городами страны, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Ухань.

Шао Нань отметила, что поезда маглев не заменяют современные поезда «Фусин», а дополняют их, так как первые обладают большей скоростью, а вторые – большей пассажировместимостью и меньшей стоимостью строительства. Разработчики также заявили, что новый маглев отличается эффективностью, безопасностью, энергосбережением, экологичностью и комфортом, подходит как для наземных линий, так и для туннелей.

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