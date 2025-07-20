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Умер ветеран ВОВ и почетный гражданин Петербурга Зиновий Меркин
Почетный гражданин Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Меркин скончался на 102-м году жизни, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родственникам, близким и коллегам Меркина, подчеркнув, что город понес невосполнимую утрату, передает РИА «Новости».
В официальном сообщении отмечается: «Жизнь Зиновия Леонидовича – пример беззаветной любви к Родине и нашему городу». В 1941 году, прибавив к возрасту один год, Меркин, которому тогда было семнадцать, добровольно ушел на фронт в составе второго стрелкового полка Ленинградской армии народного ополчения и сражался под Нарвой, на Невском пятачке, Курской дуге и Кавказе.
Он принимал участие в освобождении Украины, Польши, а также в боях на территории Румынии и Германии, служил сапером и в разведке, был четыре раза ранен, но возвращался в строй. После войны Меркин вернулся в Ленинград, где почти полвека трудился на промышленных предприятиях.
С девяностых годов он посвятил себя общественной работе в Совете Ленинградской армии народного ополчения и активному патриотическому воспитанию молодежи. Его заслуги отмечены орденами Отечественной войны, Красной Звезды, орденом Почета и другими наградами, включая медаль «За оборону Ленинграда».
В год 80-летия Победы Меркину было присвоено звание почетного гражданина Петербурга. Губернатор Беглов отметил, что Зиновий Меркин был настоящим петербуржцем, человеком Поколения Победителей, обладавшим сильным духом и ответственностью за будущее страны.
14 июля в возрасте 100 лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, защитник Воронежа, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов.