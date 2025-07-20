  • Новость часаМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР
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    Запад выдал сроки военной агрессии против России
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    Названа причина учащения нападений акул на отдыхающих в Турции
    Экс-госсекретарь США назвала «поворотным моментом» выдвинутые Трампом к России требования
    Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на всех фронтах
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции
    Посол назвал заказчика порчи отношений между Россией и Молдавией
    Пленный из ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    20 июля 2025, 14:15 • Новости дня

    Умер ветеран ВОВ и почетный гражданин Петербурга Зиновий Меркин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Почетный гражданин Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Меркин скончался на 102-м году жизни, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родственникам, близким и коллегам Меркина, подчеркнув, что город понес невосполнимую утрату, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении отмечается: «Жизнь Зиновия Леонидовича – пример беззаветной любви к Родине и нашему городу». В 1941 году, прибавив к возрасту один год, Меркин, которому тогда было семнадцать, добровольно ушел на фронт в составе второго стрелкового полка Ленинградской армии народного ополчения и сражался под Нарвой, на Невском пятачке, Курской дуге и Кавказе.

    Он принимал участие в освобождении Украины, Польши, а также в боях на территории Румынии и Германии, служил сапером и в разведке, был четыре раза ранен, но возвращался в строй. После войны Меркин вернулся в Ленинград, где почти полвека трудился на промышленных предприятиях.

    С девяностых годов он посвятил себя общественной работе в Совете Ленинградской армии народного ополчения и активному патриотическому воспитанию молодежи. Его заслуги отмечены орденами Отечественной войны, Красной Звезды, орденом Почета и другими наградами, включая медаль «За оборону Ленинграда».

    В год 80-летия Победы Меркину было присвоено звание почетного гражданина Петербурга. Губернатор Беглов отметил, что Зиновий Меркин был настоящим петербуржцем, человеком Поколения Победителей, обладавшим сильным духом и ответственностью за будущее страны.

    14 июля в возрасте 100 лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, защитник Воронежа, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов.

    19 июля 2025, 19:26 • Новости дня
    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой

    Марочко сообщил об уничтожении полковника ВСУ Оборина при атаке на «Герани»

    Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой
    @ ZALA AeroGroup

    Tекст: Вера Басилая

    В небе под Одессой был уничтожен украинский полковник Константин Оборин, пытавшийся сбить российские БПЛА «Герань» на учебном Як-52, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил о гибели полковника ВСУ Константина Оборина ночью 19 июля при попытке сбить российские БПЛА «Герань» над Одессой. По словам Марочко, Оборин пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52, не оснащенный штатным вооружением, а стрельба по дронам велась вторым пилотом из личного оружия. Судьба второго пилота пока неизвестна, передает РИА «Новости»,

    Марочко уточнил, что Оборин ранее служил в Советской армии, воевал в Афганистане, после распада СССР продолжил службу в ВСУ и позже ушел на пенсию. Он был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе, руководил местным авиаклубом и обладал значительным опытом в авиации и парашютном спорте.

    С началом спецоперации на Украине Оборин присоединился к формированиям киевского режима.

    Ранее Guardian описала «адскую» ночь на Украине после ударов «Геранями» и «Кинжалами».

    Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    До этого Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    19 июля 2025, 16:37 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели массированного удара России по Днепропетровской области

    Военный эксперт Дандыкин назвал цели массированного удара по Днепропетровской области

    Военный эксперт назвал цели массированного удара России по Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Целью массированного удара России по Украине стали предприятия ВПК в Днепропетровской области и логистические артерии ВСУ, это могло быть в том числе ответом на ультиматум Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. На Украине заявили, что это была самая интенсивная атака, а ночь на субботу оказалась «адской».

    «В ночь на субботу основной удар был нанесен по Днепропетровской области, где находятся предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Для киевского режима это важнейший регион с учетом не только Днепропетровска (украинское название – Днепр), но и других городов. Но именно в Днепропетровске находится бывший советский завод, который сейчас перепрофилирован для выпуска крылатых ракет «Нептун» и другого дальнобойного оружия», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По словам эксперта, в Павлограде находится важный логистический центр, который снабжает украинскую группировку на территории в ДНР, в частности в Константиновке и Красноармейске: «Судя по всему, во время российского массированного удара досталось и транспортным артериям, раз глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак говорит, что прошедшая ночь на территории Украины была адской из-за российских ударов».

    По мнению собеседника, Россия задействовала несколько сотен беспилотников и крылатые ракеты, в том числе комплексы «Искандер» и «Калибры» морского базирования. Также не исключено участие авиации.

    «По ударом оказалось несколько регионов Украины, но основной мишенью стал именно областной центр Днепропетровской области», – рассуждает спикер.

    Дандыкин напомнил о российском плане на летнюю кампанию, но отчасти групповой удар можно считать ответом на недавний ультиматум президента США Дональда Трампа, который потребовал остановить боевые действия в течение 50 дней: «Главный план – это освобождение нашей земли. Это ДНР, Херсонская и Запорожская области. Там наметились успехи. До самого Запорожья уже не очень далеко, поэтому массированные и групповые удары будут продолжаться, в том числе и по Киеву. Чем больше поражается в глубоких тылах всего того, что снабжает и вооружает ВСУ, тем легче российским бойцам на линии боевого соприкосновения и активнее наше продвижение», – отметил он.

    «С другой стороны, Зеленский тоже старается наносить контрудары. Киев уже получил большинство из 49 танков Abrams, обещанных Австралией. Остальные машины будут отправлены в ближайшие месяцы. Это хоть и устаревшая, но серьезная техника», – подчеркнул Дандыкин.

    Спикер отметил, что сейчас боевые машины врага практически исчезли с поля боя. «Многое мы побили или затрофеили, но враг что-то где-то еще накапливает. На мой взгляд, он может сформировать еще четыре-пять бригад и совершить где-нибудь вылазку. Не прекращаются убийственные атаки на Теткино, Белгородскую область», – добавил эксперт.

    По данным Минобороны, в ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников.

    Как пишет британская газета The Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, это была самая интенсивная атака и прошедшая ночь на территории Украины оказалась «адской» из-за российских ударов.

    Судя по комментариям в соцсетях и украинских пабликах, самый массированный удар был нанесен по целям в Павлограде Днепропетровской области, там были повреждены в том числе промышленные предприятия.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России

    Журналист Фази раскритиковал сравнение Мерца ситуации на Украине с Израилем

    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России
    @ Bernd Elme/IMAGO/ESDES.Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики продолжают делать все более искажающие реальность заявления, что заметно на примере сравнения Фридриха Мерца ситуации на Украине с позицией Израиля, заявил журналист Томас Фази.

    Фази, комментируя сравнение канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинского вопроса с Израилем, заявил, что европейские лидеры все чаще делают абсурдные заявления о России, чувствуя собственную безнаказанность, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявления политиков являются «феноменом, завораживающим с точки зрения психиатрии». По мнению журналиста, подобные высказывания становятся все более изощренными.

    Ранее председатель партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что нельзя проводить параллели между конфликтом на Украине и ситуацией вокруг Израиля.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес в июне раскритиковал двойные стандарты Европейского союза по отношению к России и Израилю.

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    19 июля 2025, 15:26 • Новости дня
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшая ночь на Украине стала одной из самых напряженных за последнее время из-за массированных российских ударов по регионам страны, пишет газета Guardian.

    Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак описал ситуацию как «адские ночь и утро», сообщает Guardian, передает РИА «Новости». По его словам, атака была самой интенсивной за последнее время.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    19 июля 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию

    Политолог Ткаченко объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию

    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию
    @ Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление Эммануэля Макрона по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским – это демонстративная дипломатия и подтверждение позиции Франции о готовности воевать до последнего украинца, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. После разговора с Зеленским Макрон объявил о новом этапе давления на Россию.

    «Заявление Макрона на украинском языке – это демонстративная дипломатия, чтобы подчеркнуть свое желание сотрудничать с Зеленским. Но в целом это сугубо театральные, демонстративные действия. Поскольку нет успехов на линии фронта, необходимо как-то заполнять информационный вакуум новостями об Украине», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник отметил, что такое событие, как телефонный звонок между Зеленским и Макроном, «обычно не раскручивается до подобных политических масштабов»: «Ну, созвонились и обсудили разные вопросы. Назовите принятые решения. Но в данном случае в очередной раз была вербально подтверждена позиция Франции о готовности воевать до последнего украинца».

    «50-дневный срок движется. За это время Зеленский должен показать что-то на линии боевого соприкосновения, а этого у него не получается. Либо ему надо сформировать какую-то коалицию, которая после 3 сентября сможет говорить одним голосом с американцами против России. Поэтому сейчас в Европе идут дипломатические контакты о том, что нужно поддержать «коалицию желающих», либо создать что-то новое», – пояснил эксперт.

    По словам Ткаченко, этот процесс в Европе возглавили президент Франции и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «Между Макроном и Мерцем уже начинается конкуренция по поводу того, кто будет олицетворять Европу в противостоянии с Россией. Мерцу этого очень хочется, но ему не хватает политического капитала. Немецкая экономика крупнее, но Франция – ядерная держава, у Макрона всегда есть собственная позиция, а у канцлера – проамериканская», – добавил спикер. 

    Накануне состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским. Затем французский лидер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил на украинском языке об ужесточении давления на Россию: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», – написал он.

    Макрон подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Украину. Также он приветствовал введение 18-го пакета санкций против России, напомнив, что на саммите «коалиции желающих»17 июля при участии 30 стран и США участники подтвердили готовность продолжать помогать Киеву.

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    20 июля 2025, 09:01 • Новости дня
    Пассажиры «Победы» заблокировали посадку на рейс в Минводы в «Шереметьево»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аэропорту «Шереметьево» группа пассажиров остановила посадку на рейс в Минеральные Воды, выразив недовольство задержкой вылета с предыдущего дня.

    Инцидент произошел в воскресенье утром в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает РИА «Новости». Пассажиры, ожидавшие вылета в Минеральные Воды, заблокировали посадку на рейс DP6911 авиакомпании «Победа». Они потребовали, чтобы представители перевозчика объяснили им причины задержки, поскольку по расписанию рейс должен был вылететь еще в субботу в 17:10 по московскому времени.

    На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности аэропорта. Представители авиакомпании были вызваны к пассажирам для разъяснения сложившейся ситуации. По информации с табло, посадка на рейс DP6911 в Минеральные Воды началась только в воскресенье, 20 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили автоматизировать выплату компенсаций пассажирам за задержки авиарейсов. Аэропорт Пулково прекратил временно прием и отправку рейсов по техническим причинам. Руководство Шереметьево пригрозило судом авторам слухов о нехватке ресурсов в аэропорту.

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    19 июля 2025, 20:22 • Новости дня
    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа

    Журналист Уильямс предложил Трампу отказаться от рукопожатий из-за синяков

    В США дали совет Белому дому из-за синяков у Трампа
    @ Lev Radin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Ноэль Уильямс предложил изменить протокол приветствий для президента США Дональда Трампа из-за синяков от рукопожатий.

    Белый дом объяснил появление синяков на руках Дональда Трампа частыми рукопожатиями, передает РИА «Новости».

    На это обратил внимание американский журналист Ноэль Уильямс, который предложил изменить протокол приветствий для президента.

    По его словам, руководителю протокола Белого дома стоит уделять особое внимание этикету и рассмотреть иные способы приветствия. Уильямс рекомендовал использовать рукопожатия только на официальных церемониях и в переговорах с важными фигурами.

    Публицист отметил, что при встречах с такими, как президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп должен «пожимать руку доминантно», даже если это может усугубить его состояние, чтобы «поставить на место высокомерного французского коротышку».

    Также он предложил для выражения презрения к политическим оппонентам использовать жесты, например кивок подбородка, а не рукопожатие.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у президента США Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность.

    Пресс-секретарь Левитт ранее объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.

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    19 июля 2025, 15:38 • Новости дня
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Также уточняется, что в результате обстрела пострадал мирный житель.

    В субботу в Донецке прогремели несколько взрывов.

    Ранее Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow.

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    19 июля 2025, 18:24 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    Пленный ВСУ рассказал о самопожертвовании российских военных ради украинцев
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский солдат из Львова заявил, что российские военные рисковали жизнью ради спасения пленных и помогли ему связаться с матерью.

    Пленный военнослужащий ВСУ Петр Климишевский рассказал, что российские военные жертвовали своими жизнями, чтобы спасти пленных украинцев, передает РИА «Новости».

    Климишевский отметил, что российские военные обеспечили его едой и одеждой. Он отдельно поблагодарил за предоставленные шоколадные батончики.

    «Батончики шоколадные русские – просто бомба», – отметил он.

    Пленный также выразил благодарность военнослужащему с позывным «Знайка», который помог ему выйти на связь с матерью.

    Ранее российские военные спасли тяжелораненого украинского солдата в ДНР.

    Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата.

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    20 июля 2025, 05:01 • Новости дня
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    Hurriyet: Акулы и скаты стали нападать на отдыхающих в Турции из-за кислорода
    @ Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Мраморном море в последнее время наблюдается рост числа акул и скатов вблизи побережья, где им, любителям глубины, нечего делать, однако, по словам специалистов, это происходит оттого, что в море заканчивается кислород.

    На турецких пляжах Коньяалты в Анталье, в курортном районе Датча, у города Мугла и в акватории Мраморного моря стали все чаще замечать агрессивных, нападающих на людей, акул, пишет Hurriyet.

    «Два вида акул – Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus, которые в нормальных условиях обитают в водах глубиной более 200 метров или даже в районах Мармарского моря, но на глубине более 1 тыс. метров», – сообщил доктор наук, ихтиолог и консультант по хрящевым рыбам WWF-Турция (Фонд охраны дикой природы) Хакан Кабасакал.

    Он напомнил, что Мраморное море полузамкнутая экосистема, в которую ежедневно направляются отходы жизнедеятельности тысяч людей, живущих на его берегах.

    «Помимо городов, в окрестностях моря наблюдается интенсивная индустриализация, особенно на побережье Измитского залива. Кроме того, воды, содержащие пестициды и удобрения, которые попадают в ручьи с сельскохозяйственных угодий вокруг ручьев, в конечном итоге попадают в Мармарское море», – пояснил он газете Hurriyet.

    По данным Статистического управления Турции на 2021 год, 28% населения Турции (около 24 млн человек) проживает в семи провинциях, расположенных на берегу Мраморного моря.

    От поверхности до самой глубокой (яма Чинарджик около 1390 м) области Мармарского моря значения растворенного кислорода отслеживались в течение многих лет. Теперь в некоторых регионах начинает формироваться аноксия, что означает «нулевой кислород». В феврале 2024 года в восточной части моря аноксия была заметна на уровне 375 метров.

    «Из-за ухудшения условий окружающей среды, особенно из-за оскудения донных вод кислородом, мы обнаружили, что фауна хрящевых рыб в восточной части Мармарскогго моря сократилась до 11 видов», – сказал ученый.

    Из-за снижения кислорода в морской воде акулы и скаты идут на мелководье, где отдыхают люди. Кроме того, другие морские животные, бывшие когда-то кормом для них, уходят в другие моря, и им приходится искать еду на новых территориях.

    Кабасакал допустил, что насыщенность воды кислородом в Мраморном море может достичь нормы в течение 6 лет, если антропогенные и наземные загрязняющие факторы, будут снижены хотя бы на 40%, но гарантии того, что местная экосистема полностью восстановится, нет.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, по статистике, наибольшее число страховых случаев с россиянами связано с массовыми туристическими направлениями, включая Египет, Турцию и Таиланд.В июне в Уссурийском заливе Приморского края

    акулы-мако, считающиеся опасными для человека, появились в июле из-за раннего прогрева воды до 22 градусов.


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    19 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выступила с инициативой провести новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе, однако конкретная дата обсуждения пока не определена, заявил близкий к российской переговорной группе источник.

    Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, передает ТАСС. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе.

    При этом точные даты возможной встречи пока не определены. Источник подчеркнул: «Дат пока нет, будет согласовано».

    Он также отметил, что Россия давно готова к продолжению диалога, а сигналы из Киева позволяют надеяться на скорое согласование конкретной даты, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

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    20 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции
    Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян из резиденции
    @ LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично обратился к сторонникам с призывом быть готовыми освободить резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми изгнать духовного лидера Гарегина II из резиденции в Первопрестольном Эчмиадзине, передает ТАСС.

    Он опубликовал обращение в своем телеграм-канале, где написал: «Мы сделаем это вместе. Будьте готовы». Также он вновь обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия.

    Конституция Армении предусматривает отделение государства от церкви и запрещает вмешательство чиновников в церковные дела. Пашинян, в свою очередь, отметил, что вмешивается как верующий, а не как премьер-министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме. Никол Пашинян стал разрушать одну из главных исторических скреп страны. Эксперты указывали на попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении.

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    19 июля 2025, 20:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о предложении Киева провести переговоры на следующей неделе
    Зеленский заявил о предложении Киева провести переговоры на следующей неделе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация предложила российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинская делегация предложила российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе, передает РИА «Новости».

    Зеленский в своем видеообращении заявил, что эту инициативу якобы озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию на переговорах в Стамбуле.

    «Переговорную динамику нужно увеличивать», – заявил Зеленский.

    Ранее Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову ускорить переговоры в Стамбуле. В России восприняли эти заявления положительно, а Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом».

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

    Эксперты объяснили желание Зеленского активизировать переговоры с Россией.

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    20 июля 2025, 01:35 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами

    Марочко: ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами против дезертирства

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ по указке Киева выставило многочисленные блокпосты и заградотряды вокруг Купянска Харьковской области, чтобы предотвратить дезертирство в рядах солдат, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, тактика работает эффективно, так как бежать тем, кого насильно мобилизовали или закинули в Купянск, практически невозможно.

    «Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», – добавил он.

    Напомним, днем ранее Марочко сообщал, что пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России сообщали, что готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском,  сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

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    20 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Граждане Германии и Польши создали пробки на въезде в Калининградскую область
    Граждане Германии и Польши создали пробки на въезде в Калининградскую область
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поток туристов из Германии и Польши вызвал массовые заторы на пограничных пунктах Калининградской области из-за возросшего интереса к российским турам.

    Иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград, что привело к резкому увеличению числа путешественников, сообщает RT. По информации Telegram-канала SHOT, спрос на бронирование отелей вырос в несколько раз на зарубежных интернет-площадках. Отмечается, что обзорная экскурсия по Калининградской области на шесть дней обходится гражданам Евросоюза в 517 евро на человека, а летний тур на десять дней стоит 695 евро. Причиной наплыва туристов названы более низкие цены и лучший сервис в России по сравнению с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти оштрафовали туристов из Британии за фото, сделанные на границе с Калининградской областью России. Французский гражданин снес шлагбаум на польской границе, пытаясь попасть на российскую территорию. Польские города жаловались на ужесточение пограничного режима с Россией.

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