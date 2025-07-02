Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.0 комментариев
Делегация Харбина обсудила новые проекты с российскими муниципалитетами
В Москве представители Харбина и ВАРМСУ рассмотрели вопросы обмена муниципальными практиками и совместных мероприятий, акцентировав внимание на культурно-просветительских инициативах.
Переговоры между делегацией Харбина и руководством ВАРМСУ прошли в Доме местного самоуправления, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Встречу организовали сопредседатели Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева и Галина Данильченко, а также мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Стороны обсудили перспективы укрепления дружеских связей между городами России и Китая через совместные проекты и культурный обмен. Особое внимание было уделено развитию культурно-просветительских инициатив, которые помогут повысить качество жизни населения.
Ирина Гусева заявила: «У нас с коллегами есть одна общая цель – создание условий для устойчивого социального и экономического развития муниципалитетов. Наше взаимодействие должно приобрести практический характер, обеспечивающий обмен идеями, лучшими проектами, реализация которых поможет повысить качество жизни населения в городах обеих стран».
Сотрудничество развивается на основе соглашения между ВАРМСУ и Китайской ассоциацией мэров, подписанного в октябре 2024 года в ходе визита российской делегации в Китай. Также был заключен протокол о сотрудничестве между Южно-Сахалинском и Харбином.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что во время визита российских спортсменов в Харбин стороны обсудили развитие торговых и экономических связей, а также взаимодействие в спортивной сфере. Делегация из Китая пригласила руководителей российских муниципалитетов на «Глобальный диалог мэров – Харбин», который пройдет в этом году.