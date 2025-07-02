Делегация Харбина обсудила новые проекты с российскими муниципалитетами

Tекст: Елизавета Шишкова

Переговоры между делегацией Харбина и руководством ВАРМСУ прошли в Доме местного самоуправления, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Встречу организовали сопредседатели Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева и Галина Данильченко, а также мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Стороны обсудили перспективы укрепления дружеских связей между городами России и Китая через совместные проекты и культурный обмен. Особое внимание было уделено развитию культурно-просветительских инициатив, которые помогут повысить качество жизни населения.

Ирина Гусева заявила: «У нас с коллегами есть одна общая цель – создание условий для устойчивого социального и экономического развития муниципалитетов. Наше взаимодействие должно приобрести практический характер, обеспечивающий обмен идеями, лучшими проектами, реализация которых поможет повысить качество жизни населения в городах обеих стран».

Сотрудничество развивается на основе соглашения между ВАРМСУ и Китайской ассоциацией мэров, подписанного в октябре 2024 года в ходе визита российской делегации в Китай. Также был заключен протокол о сотрудничестве между Южно-Сахалинском и Харбином.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что во время визита российских спортсменов в Харбин стороны обсудили развитие торговых и экономических связей, а также взаимодействие в спортивной сфере. Делегация из Китая пригласила руководителей российских муниципалитетов на «Глобальный диалог мэров – Харбин», который пройдет в этом году.