Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Захарова призвала Баку восстановить стратегическое союзничество с Россией
Москва заявила о необходимости восстановить межгосударственные связи с Азербайджаном на уровне, определенном как стратегическое союзничество в официальных документах.
Россия обратилась к Азербайджану с призывом восстановить межгосударственные отношения до уровня стратегического союзничества, который закреплен в официальных документах, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве.
Захарова подчеркнула: «Мы призываем азербайджанскую сторону принять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с видеозаписями задержания граждан России в Азербайджане и обратил внимание на все детали.
Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.