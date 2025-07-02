Захарова призвала Баку восстановить стратегическое союзничество с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Россия обратилась к Азербайджану с призывом восстановить межгосударственные отношения до уровня стратегического союзничества, который закреплен в официальных документах, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве.

Захарова подчеркнула: «Мы призываем азербайджанскую сторону принять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с видеозаписями задержания граждан России в Азербайджане и обратил внимание на все детали.

Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.



