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    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азербайджан включил режим беспокойного соседа

    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    23 комментария
    2 июля 2025, 14:00 • Новости дня

    Посол Южной Кореи завершил миссию в России

    Посол Южной Кореи Ли До Хун завершил миссию в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Республики Корея Ли До Хун завершает свою дипломатическую миссию в России, сообщили в МИД.

    На сайте российского внешнеполитического ведомства сообщается, что в среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел встречу с Ли До Хуном, который вскоре покинет Москву. В ходе визита дипломаты обсудили вопросы двусторонних отношений между Россией и Южной Кореей, а также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове.

    Ли До Хун занимал пост посла Республики Корея в России с 31 июля 2023 года, таким образом, его работа в Москве продолжалась почти два года.

    В июне посол России в Австрии объявил об уходе с поста.

    1 июля 2025, 18:02 • Новости дня
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Немецкий танк подбит беспилотником и доставлен в расположение десантного полка практически без серьезных повреждений.

    Технику немецкого производства эвакуировали в расположение гвардейского парашютно-десантного полка из района населенного пункта Дарьино в Курской области, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Танк ранее подбил зимой боец тульских десантников с помощью FPV-дрона.

    Из-за заклинивших бортовых редукторов российские военные сняли гусеницы и эвакуировали машину на катках. По информации военного ведомства, танк оказался практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, что позволило транспортировать его в тыл для дальнейшего изучения и возможного использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ за сутки потеряли более 1365 военнослужащих в зоне спецоперации.

    Российские средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, выпущенные с Украины.

    Генштаб ВСУ на официальной карте впервые показал потерю контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области.

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    1 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры

    В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Шихлинского

    В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, сообщают СМИ.

    Информацию о задержании Шихлинского распространило агентство Ura.Ru со ссылкой на источники в силовой среде. По информации журналистов, задержание произошло у торгового центра Baku Plaza, где, по словам одного из собеседников, Шихлинский «принудительно покинул автомобиль».

    Второй источник агентства сообщил, что Шихлинский «может подозреваться в причастности к организации убийств, совершенных в прошлые годы». По этим эпизодам ранее были арестованы пятеро уроженцев Азербайджана.

    Дозвониться до самого Шихлинского и его сына-адвоката не удалось. Агентство запросило комментарии у пресс-служб свердловских силовых ведомств, но ответов на момент публикации не поступило.

    Ранее МИД заявил о попытках посеять разлад между Россией и Азербайджаном. Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

    Комментарии (29)
    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    1 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, разговор между лидерами состоялся по инициативе французской стороны. В ходе диалога Путин и Макрон уделили большое внимание ситуации на Ближнем Востоке, особенно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, а также в связи с ударами США по иранским ядерным объектам.

    Президенты подчеркнули особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе. Лидеры отметили важность уважения законного права Ирана на развитие мирного атома и необходимости продолжения выполнения им своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

    Стороны подчеркнули, что кризис вокруг иранской ядерной программы, как и другие противоречия в регионе, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Президенты условились поддерживать дальнейшие контакты для возможной координации позиций.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин отметил, что конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

    Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. 

    В феврале Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Президенты России и Франции в последний раз общались по телефону в сентябре 2022 года.

    Комментарии (29)
    1 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    МИД выразил протест Азербайджану

    МИД потребовал от Азербайджана отпустить задержанных российских журналистов

    МИД выразил протест Азербайджану
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ, сообщил МИД России.

    В заявлении на сайте ведомства говорится, что послу был выражен протест в связи с серией недружественных шагов Баку, включая отмену совместных мероприятий, ограничения для российских исполнителей и действия азербайджанских правоохранителей в отношении российского агентства «Sputnik Азербайджан».

    Послу вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Российская сторона назвала действия в отношении журналистов возмутительными и неприемлемыми, а также осудила развернутую в азербайджанских СМИ русофобскую кампанию.

    В ходе беседы был поднят вопрос о недавнем задержании на территории России граждан с Украины азербайджанского происхождения. Российский МИД отметил, что следственные действия проводились в строгом соответствии с российскими законами и касались расследования тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы.

    Компетентные органы России заявили, что попытки Баку обвинять российские силовые структуры в превышении полномочий рассматриваются как вмешательство во внутренние дела страны. Следственный Комитет России предоставил подробную информацию по этому вопросу.

    Ранее посол Азербайджана покинул здание МИД России без комментариев.

    Напомним, Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку.

    Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

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    1 июля 2025, 17:23 • Новости дня
    Мишустин объявил о двухэтапной индексации страховых пенсий
    Мишустин объявил о двухэтапной индексации страховых пенсий
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующего года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Индексация будет происходить с февраля – на уровень инфляции за прошлый год, и с апреля – с учетом роста доходов Социального фонда, передает РИА «Новости». Мишустин отметил, что в 2025 году страховые пенсии уже повысили на 7,3%, а после дополнительного поручения президента провели еще одно увеличение, исходя из инфляции в 9,5%.

    «Очень важно, что по инициативе главы государства возобновили индексацию страховых пенсий для работающих граждан», – заявил премьер.

    Напомним, средний размер страховой пенсии в России достиг 24 092 рублей 44 копеек в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.

    Соцфонд сообщал, что для получения страховой пенсии в 2025 году необходимо достичь установленного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов.

    Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напоминал, кому в июле положены увеличенные пенсии.

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    1 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Жителя Усолья наградили за бой с дронами из фуры

    Tекст: Евгения Караваева

    Жителю Усолья-Сибирского Сергею Миронову вручили нагрудный знак «Команда Путина» прямо на призывном пункте за смелость при отражении атаки дронов 1 июня.

    Нагрудные знаки за отражение атаки дронов вручили Миронову и еще 28 храбрецам, передает Telegram-канал Народного фронта Иркутской области.

    Сергей Миронов, 21-летний механик и спортсмен, получил знак «Команда Путина» за проявленное мужество. Церемония прошла прямо на призывном пункте в день его отправки в армию.

    1 июня Миронов находился в поселке Новомальтинске и, заметив вылетавший из грузивика дроны, объединился с местными жителями. Вместе они сбили беспилотник охотничьим ружьем, тушили пожар и защищали дома.

    «Наше дело – жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ», – заявил Миронов.

    Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил благодарностями и именными часами полицейских и военного, уничтоживших дроны в поселке Средний. По данным Минобороны РФ, атака дронами на военный объект в Иркутской области стала первой в Сибири.

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    1 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

    Макрон подробно рассказал Зеленскому о содержании своей беседы с Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

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    2 июля 2025, 11:24 • Новости дня
    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus

    Эксперт Сивков: Мерц не сможет скрыть от Москвы участие военных Германии в конфликте на Украине

    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет. Потому слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче ВСУ высокоточного оружия и обучении противника обращаться с ним – маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков.

    «Во-первых, чтобы подготовить полетные задания для Taurus, нужно долго учиться и практиковаться. В ближайшие несколько месяцев военные ВСУ этого сделать точно не смогут. А к концу года ситуация на фронте и весь контекст СВО может существенно поменяться», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Во-вторых, для применения Taurus надо иметь цифровую модель местности и точные оперативные данные о расположении российской ПВО. Эту информацию ВСУ самостоятельно не получат. Поэтому использовать немецкие ракеты без поддержки космической разведки ФРГ Украина не сможет», – подчеркнул спикер.

    «Кроме того, для Taurus нужны соответствующие самолеты, имеющие на борту специальное оборудование», – продолжил аналитик. «Из всего вышесказанного следует безусловный вывод: Мерц своими заявлениями об обучении украинских военных использованию ракет Taurus просто маскирует потенциальное непосредственное участие немецких военных в конфликте с Россией», – указал эксперт.

    «Эта ложь рассчитана в первую очередь на немецкого обывателя, который не желает, чтобы его страна участвовала в конфликте. В свою очередь, российское политическое руководство это понимает и будет доносить до мировой общественности на всех открытых площадках, что Германия рискует вступить в прямое противостояние с Россией», – заключил Сивков.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью каналу ARD заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus.

    По словам Мерца, если Берлин поставит Киеву Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется в случае с ракетами, которые ВСУ получают от Британии и Франции.

    Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными, обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Taurus – «это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию.

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    1 июля 2025, 19:43 • Новости дня
    Михалков сравнил прокуроров Украины и фашистской Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Режиссер Никита Михалков ответил на сообщения о своeм розыске Службой безопасности Украины, сравнив действия Киева с практиками нацистской Германии и выразив недоумение по поводу обвинений в угрозе территориальной целостности страны.

    Михалков прокомментировал сообщение о том, что Служба безопасности Украины объявила его в розыск. В своем Telegram-канале «Бесогон» он заявил: «Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц».

    Михалков также отметил, что удивлен заявлениями генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о возможности влияния российского режиссера на территориальную целостность страны. Режиссер добавил, что если бы знал адрес Венедиктовой, отправил бы ей ссылку на экстренный выпуск своей передачи, однако, по его мнению, ей это «уже не поможет».

    Михалков разыскивается СБУ с марта 2022 года и с 2018 года находится в списке деятелей, которые, по мнению Киева, представляют угрозу национальной безопасности. Кроме того, с 2017 года он включен в базу сайта «Миротворец». Представители ОБСЕ и МИД России осуждали действия сайта, считая их призывом к преследованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский режиссер Никита Михалков числится в базе разыскиваемых лиц на Украине с марта 2022 года и внесен в список сайта «Миротворец».

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    1 июля 2025, 19:50 • Новости дня
    Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Reuters: Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, президенты договорились координировать подходы и провести новые переговоры в ближайшем будущем для продолжения обсуждений, передает ТАСС.

    В администрации французского лидера уточнили, что Макрон призвал к скорейшему согласованию перемирия на Украине и к старту переговоров о завершении конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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    1 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    В Азербайджане задержали семь сотрудников «Sputnik Азербайджан»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Азербайджанские правоохранители задержали семь сотрудников «Sputnik Азербайджан», среди которых глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, сообщила медиагруппа «Россия сегодня».

    В пресс-службе медиагруппы сообщили, что задержание произошло накануне, подчеркнув, что оно связано с надуманными обвинениями, передает РИА «Новости».

    Напомним, Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Сообщалось, что азербайджанские силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

    МИД России потребовал от Азербайджана отпустить задержанных российских журналистов.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    Комментарии (9)
    1 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    СК Москвы возбудил дело против Дудя
    СК Москвы возбудил дело против Дудя
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве возбуждено уголовное дело против журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России) по статье о неисполнении обязанностей, связанных со статусом иноагента.

    Об этом сообщили в столичном Главном следственном управлении Следственного комитета, передает ТАСС.

    «Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», – уточнили в ведомстве.

    Накануне стало известно, что столичная прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против Дудя.

    В октябре прокуратура возбудила административное дело на Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    В июне Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Дудя за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.

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    1 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой

    Дипломат Долгов: Телефонный разговор Путина и Макрона – тревожный сигнал для Киева

    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости, Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урегулирование глобальных мировых кризисов невозможно без Москвы. Похоже, что Париж начинает признавать эту реальность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Во вторник впервые с 2022 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «К Европе постепенно приходит осознание того, что без России урегулирование глобальных кризисов невозможно. Москва – это политическая величина, играющая значимую роль во многих регионах мира. Более того, в отличие от стран Старого Света, мы обладаем реальным уважением государств Глобального Юга», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То есть Эммануэль Макрон наконец-то понял, что без влияния России стабильного мира не построишь. Своим звонком он автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» нашей страны. Именно поэтому значительную часть беседы с Владимиром Путиным он посвятил теме Ближнего Востока. В конечном счете именно Москва сумела добиться наиболее тесных связей с Ираном», – говорит он.

    «Возможно, таким образом президент Франции пытался узнать взгляд России на то, как именно должна достигаться стабилизация в этом регионе. При этом Париж, наравне с Лондоном и Берлином, является одним из важнейших союзников Украины. И его «ястребиная» позиция во многом мешает регулярным контактам с Вашингтоном», – добавляет собеседник.

    «За последнее время позиции Макрона во внешней политике во многом просели. Кроме того, в самой Франции его власть носит нестабильный характер – в столице страны регулярно проходят антиправительственные митинги. На этом фоне Макрону и потребовался серьезный и уверенный шаг, которым и стал телефонный разговор с Путиным», – считает дипломат.

    «Но нельзя забывать, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН. И на наших странах лежит совместная ответственность в вопросах поддержания мира и безопасности. Поэтому наш президент проявил себя крайне благородно: несмотря на многие крайне агрессивные высказывания Макрона, он с ним согласился побеседовать», – акцентирует спикер.

    «Мы не отказываемся от диалога с Парижем. Но Москва не питает иллюзий: учитывая, что Пятая республика три года проводила антироссийскую политику, быстрых изменений никто не ждет. Однако если контакты будут постепенно нормализовываться, а Франция, как и другие страны Европы, проявит готовность к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов – отношения постепенно выровняются», – полагает он.

    «Напомню, что для нас принципиально важно обеспечить установление стабильного мира. Мы нацелены на ликвидацию первопричин текущего кризиса. Россия не собирается сворачивать с начатого пути. Осознание европейскими лидерами важности контактов с Москвой – тревожный сигнал для Киева. Запад начинает понимать истинное положение вещей», – заключил Долгов.

    Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний раз лидеры двух стран общались в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы Кремля, беседа носила содержательный характер.

    В ходе разговора Путин назвал украинский конфликт прямым следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Президент также отметил, что мирное урегулирование должно основываться на подходах, предусматривающих устранение первопричин кризиса и опирающихся на новые территориальные реалии.

    Также главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американских ударов по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

    В этой связи была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ. При этом лидеры отметили, что разрешение других противоречий на Ближнем Востоке должно достигаться дипломатическими средствами.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

    Комментарии (5)
    1 июля 2025, 19:24 • Новости дня
    Спецборт МЧС вылетел из Москвы за пострадавшими в Ижевске

    Tекст: Евгения Караваева

    В Удмуртию отправился самолет МЧС России Ил-76, предназначенный для эвакуации пострадавших, с современным медицинским оборудованием на борту.

    Борт вылетел в Ижевск за пострадавшими в результате атаки ВСУ, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

    Самолет оснащен передовым оборудованием, включая специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы, что позволяет оказывать квалифицированную медицинскую помощь прямо во время полета.

    Пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России. Экипаж готов оказать необходимую поддержку во время транспортировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в результате атаки украинских беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, которым оказывается медицинская и психологическая помощь.

    Глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту Владимиру Путину о чрезвычайной ситуации на ижевском предприятии после атаки дронов.

    Комментарии (2)
    2 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    LP: Макрон позвонил Путину ради участия ЕС в переговорах по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Parisien, главной целью европейской дипломатии становится возвращение контроля над иранским досье, в частности для Германии, Франции и Британии, передает Ura.ru.

    «Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии – в частности, трио Германии, Франции и Великобритании – вернуть себе контроль над этим (иранским) вопросом», – цитирует издание слова осведомленного источника.

    По результатам разговора Макрон и Путин высказались за координацию усилий с целью поиска дипломатического решения и выразили заинтересованность в возобновлении прямого диалога. Оба лидера подчеркнули важность совместной работы по урегулированию сложившейся ситуации вокруг ядерной программы Ирана, отмечают источники, близкие к окружению французского президента.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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