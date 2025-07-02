В Сомали потерпел крушение вертолет миссии Афросоюза

Tекст: Алексей Дегтярев

Вертолет миссии Афросоюза по поддержке и стабилизации Сомали потерпел крушение при посадке в аэропорту Аден-Адде, пишет ТАСС.

Воздушное судно перевозило восемь человек, принадлежало миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации Сомали (AUSSOM). После инцидента на борту возник пожар, который был оперативно потушен.

Власти страны занимаются оценкой случившегося. Сообщается, что аэропорт продолжает работу в обычном режиме. Данных о пострадавших не поступало.

В мае в Орловской области произошло крушение вертолета, глава региона Андрей Клычков пояснял, что экипаж воздушного судна ценой своих жизней увел вертолет от падения на жилые дома.