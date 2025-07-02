Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
В Сомали потерпел крушение вертолет миссии Афросоюза
В международном аэропорту Аден-Адде столицы Сомали произошло крушение вертолета, на борту которого находились восемь человек, сообщают информационные агентства.
Вертолет миссии Афросоюза по поддержке и стабилизации Сомали потерпел крушение при посадке в аэропорту Аден-Адде, пишет ТАСС.
Воздушное судно перевозило восемь человек, принадлежало миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации Сомали (AUSSOM). После инцидента на борту возник пожар, который был оперативно потушен.
Власти страны занимаются оценкой случившегося. Сообщается, что аэропорт продолжает работу в обычном режиме. Данных о пострадавших не поступало.
В мае в Орловской области произошло крушение вертолета, глава региона Андрей Клычков пояснял, что экипаж воздушного судна ценой своих жизней увел вертолет от падения на жилые дома.