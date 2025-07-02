Tекст: Дмитрий Зубарев

Московские разработчики передали российским военным несколько десятков тысяч дронов-камикадзе «Икар», передает ТАСС.

Дроны уже поступили на передовую. Представитель компании-производителя Руслан сообщил, что «Икар» – флагманская модель с диаметром десять дюймов, способная использовать сменяемые видеопередатчики и радиоприемники, а также оснащаться разными боевыми частями и поворотными камерами, позволяющими переключаться с сумеречной камеры на тепловизор.

Он добавил: «Икар – упадет там, где надо». Название дрона связано с шуткой и отсылкой к древнегреческой мифологии. В «Народном фронте» отметили, что уже переданы десятки тысяч дронов, планируется нарастить поставки до сотен тысяч.

Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» создали дрон из комплектующих гироскутеров для спецоперации на Украине. В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые способны перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации на Украине и успешно обходила существующие средства радиоэлектронной борьбы.