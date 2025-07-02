19-летняя невеста Лепса резко ответила на слова Бони о трагедии в семье

Tекст: Дарья Григоренко

Киба жестко отреагировала на высказывания Бони о себе. В своем посте в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ) Киба заявила: «Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за 3 тыс. евро, имеет право открывать свой рот, судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни! Пусть в своей разберется!», передает Lenta.Ru.

Киба подчеркнула, что не позволит никому клеветать на свою семью.

Виктория Боня ранее делилась в соцсетях трагическими деталями биографии Кибы. По словам Бони, Лепс был другом семьи Кибы и после трагедии с ее отцом оказывал поддержку Авроре и ее матери.