  • Новость часаСуд в Баку арестовал восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях
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    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    20 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    92 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    5 комментариев
    2 июля 2025, 02:23 • Новости дня

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщил представитель их вооруженных сил Яхья Сариа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о планах ответных ударов по Йемену. Посол США в Израиле Майк Хакаби предложил применить бомбардировщики США B-2.

    Сариа заявил, что операция с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» успешно достигла своей цели. «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    Согласно заявлению Сарии, после удара работа аэропорта была приостановлена. Кроме того, атаковали три израильских города – Ашкелон, Тель-Авив и Эйлат – с использованием беспилотников, при этом целью стали «чувствительные объекты», заявил он.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль нанесет ответные удары по Йемену по аналогии с действиями против Ирана. По словам Каца, «любому, кто поднимет на Израиль руку, эту руку отрубят».

    Посол США в Израиле Майк Хакаби предложил использовать B-2: «Мы думали, что покончили с ракетами, летящими на Израиль, но хуситы только что зажгли одну над нами в Израиле. <...> Может, этим бомбардировщикам B-2 стоит нанести визит в Йемен!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вооруженные формирования хуситов заявили об успешной атаке на стратегический объект в израильском Беэр-Шеве с использованием баллистической ракеты.

    30 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста, сообщило агентство ISNA.

    По данным ISNA, причиной стала официальная поддержка Киевом израильских ударов по территории Ирана, передает ТАСС.

    Передавая ноту, Фарсаи отметил, что действия украинских властей, поддержавших военную агрессию Израиля, фактически означают игнорирование международно-правовых обязательств. В частности, он указал на нарушение принципов Устава ООН и четырех Женевских конвенций.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана.


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    29 июня 2025, 16:27 • Новости дня
    Суд Иерусалима предоставил Нетаньяху отсрочку от дачи показаний

    Tекст: Дарья Григоренко

    Окружной суд Иерусалима согласился предоставить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху недельную отсрочку от дачи показаний по делам против него, сообщили СМИ.

    Как передает гостелерадиокомпания Kan, суд удовлетворил просьбу Нетаньяху об отмене слушаний, которые должны были пройти на этой неделе, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Нетаньяху лично присутствовал на закрытом заседании суда вместе с главой военной разведки генерал-майором Шломи Биндером, руководителем «Моссада» Давидом Барнеа и другими представителями спецслужб. На слушаниях был представлен стратегический обзор разведывательных данных, подготовленный по запросу премьера и министра обороны.

    Судьи приняли аргументы спецслужб, сочтя обоснованной необходимость отсрочки слушаний. По поводу возможности переноса слушаний на вторую неделю решение будет принято позднее, отмечает гостелерадиокомпания.

    В пятницу израильский суд отклонил просьбу Нетаньяху о переносе слушаний по делам против него на две недели. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении Нетаньяху должен быть завершен или заменен помилованием.

    В ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

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    1 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    Полиция Израиля задержала семейную пару за шпионаж в пользу Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне волны новых дел о шпионаже в Израиле задержали супругов, у которых обнаружили переписку с предполагаемым иранским куратором, сообщает Ynetnews.

    Пара из города Раанана была задержана по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, передает Ynetnews.

    В совместном заявлении полиции и службы Shin Bet отмечается, что задержанным около 30 лет, и они были арестованы в понедельник.

    Следователи изъяли у них телефоны и компьютеры, а также нашли переписку, предположительно связанную с иранским куратором. Полиция намерена ходатайствовать о заключении пары под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские правоохранители арестовали гражданина одной из европейских стран по обвинению в работе на израильские спецслужбы.

    В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Правоохранительные органы Ирана задержали 30 человек в провинции Хамадан по подозрению в связях с разведывательной службой Израиля «Моссад».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля.

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    1 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой

    Дипломат Долгов: Телефонный разговор Путина и Макрона – тревожный сигнал для Киева

    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости, Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урегулирование глобальных мировых кризисов невозможно без Москвы. Похоже, что Париж начинает признавать эту реальность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Во вторник впервые с 2022 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «К Европе постепенно приходит осознание того, что без России урегулирование глобальных кризисов невозможно. Москва – это политическая величина, играющая значимую роль во многих регионах мира. Более того, в отличие от стран Старого Света, мы обладаем реальным уважением государств Глобального Юга», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То есть Эммануэль Макрон наконец-то понял, что без влияния России стабильного мира не построишь. Своим звонком он автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» нашей страны. Именно поэтому значительную часть беседы с Владимиром Путиным он посвятил теме Ближнего Востока. В конечном счете именно Москва сумела добиться наиболее тесных связей с Ираном», – говорит он.

    «Возможно, таким образом президент Франции пытался узнать взгляд России на то, как именно должна достигаться стабилизация в этом регионе. При этом Париж, наравне с Лондоном и Берлином, является одним из важнейших союзников Украины. И его «ястребиная» позиция во многом мешает регулярным контактам с Вашингтоном», – добавляет собеседник.

    «За последнее время позиции Макрона во внешней политике во многом просели. Кроме того, в самой Франции его власть носит нестабильный характер – в столице страны регулярно проходят антиправительственные митинги. На этом фоне Макрону и потребовался серьезный и уверенный шаг, которым и стал телефонный разговор с Путиным», – считает дипломат.

    «Но нельзя забывать, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН. И на наших странах лежит совместная ответственность в вопросах поддержания мира и безопасности. Поэтому наш президент проявил себя крайне благородно: несмотря на многие крайне агрессивные высказывания Макрона, он с ним согласился побеседовать», – акцентирует спикер.

    «Мы не отказываемся от диалога с Парижем. Но Москва не питает иллюзий: учитывая, что Пятая республика три года проводила антироссийскую политику, быстрых изменений никто не ждет. Однако если контакты будут постепенно нормализовываться, а Франция, как и другие страны Европы, проявит готовность к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов – отношения постепенно выровняются», – полагает он.

    «Напомню, что для нас принципиально важно обеспечить установление стабильного мира. Мы нацелены на ликвидацию первопричин текущего кризиса. Россия не собирается сворачивать с начатого пути. Осознание европейскими лидерами важности контактов с Москвой – тревожный сигнал для Киева. Запад начинает понимать истинное положение вещей», – заключил Долгов.

    Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний раз лидеры двух стран общались в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы Кремля, беседа носила содержательный характер.

    В ходе разговора Путин назвал украинский конфликт прямым следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Президент также отметил, что мирное урегулирование должно основываться на подходах, предусматривающих устранение первопричин кризиса и опирающихся на новые территориальные реалии.

    Также главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американских ударов по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

    В этой связи была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ. При этом лидеры отметили, что разрешение других противоречий на Ближнем Востоке должно достигаться дипломатическими средствами.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    29 июня 2025, 17:33 • Новости дня
    На территории НПЗ на северо-западе Ирана произошел взрыв

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв резервуара с азотом произошел на территории строящегося блока тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, в результате аварии окрестности НПЗ накрыл густой дым. Отмечается, что причиной появления дыма стало именно происшествие на объекте, связанное с утечкой и взрывом азота, передает ТАСС.

    17 июня в столице Восточного Азербайджана, городе Тебризе на северо-западе Ирана, были слышны два взрыва.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что с территории Ирана по Израилю произведен запуск ракет, ВВС Израиля наносят ответные удары. Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан Аййуб Дарвиши заявил, что израильские силы нанесли удары по ядерному объекту в центре страны.

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    29 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о новых шансах для освобождения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что успех против Ирана создал условия для решения вопроса с заложниками и разгрома ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о новых перспективах после победы над Тегераном, передает ТАСС. По словам израильского лидера, устранены две ключевые угрозы – иранская ядерная программа и производство баллистических ракет. Нетаньяху подчеркнул: «Открылись обширные возможности после этой победы. Прежде всего для освобождения заложников».

    Глава кабмина добавил, что Израилю еще предстоит решить вопрос с Газой и добиться окончательного разгрома ХАМАС. Премьер выразил уверенность, что эти цели будут достигнуты.

    Кроме того, Нетаньяху обратил внимание на появление новых региональных возможностей, подразумевая возможную нормализацию отношений Израиля с рядом стран Ближнего Востока.

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военные удары США и Израиля нанесли серьезный ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия.

    Times of Israel подчеркивал, что ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными.

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    1 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Иранские регуляторы перестали принимать звонки от МАГАТЭ

    Стало известно о прекращении контактов иранских служб с МАГАТЭ после разрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские службы по ядерной безопасности прекратили любые контакты с международным агентством после формального разрыва сотрудничества и инспекций на территории страны.

    Иранские регулирующие органы больше не принимают звонки от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. Это произошло после того, как страна официально прекратила сотрудничество с организацией.

    Два неназванных чиновника подтвердили, что контакт между службой по надзору ООН и иранскими регуляторами был полностью прерван.

    Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ, который начал работать с 13 июня, продолжает попытки связаться с коллегами в Иране, однако обмен информацией также был остановлен.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил: «Желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел».

    Арагчи пояснил, что парламент Ирана решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, так как гендиректор агентства участвовал в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад были официально решены все вопросы по ядерной программе.

    Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив страну в создании тайной военно-ядерной программы. Были атакованы атомные объекты, высокопоставленные военные, физики-ядерщики и авиабазы.

    Иран отверг обвинения и нанес ответные удары. В течение 12 дней стороны обменивались атаками, к ним присоединились США, осуществив разовую атаку в ночь на 22 июня.

    В ответ Иран 23 июня нанес ракетный удар по базе США в Катаре и заявил, что не намерен продолжать эскалацию. Позже Дональд Трамп выразил надежду на снижение напряженности и сообщил о перемирии между Израилем и Ираном, которое должно стать официальным завершением 12-дневного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению при условии гарантий безопасности от США.

    Амир-Саид Иравани заявил, что обогащение урана в Иране никогда не прекратится, и добавил, что страна готова к переговорам, но не к капитуляции. Власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения агентством своих обязательств.

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    29 июня 2025, 14:29 • Новости дня
    Песков заявил о недопустимости обсуждения смены власти в других государствах

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран и обсуждения смены их руководства.

    В ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что никакая страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других государствах, передает РИА «Новости». «Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары», – заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

    Это заявление прозвучало на фоне сообщений израильских СМИ, где сообщалось, что власти Израиля не исключали возможности физического устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.

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    29 июня 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп допустил наличие у Ирана дополнительного ядерного объекта

    Tекст: Ирма Каплан

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    «Мы знали, что у них было много объектов, возможно, три плюс один, но говорилось, что они располагают тремя основными объектами», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

    Напомним, бомбардировщики США в ночь на 22 июня нанесли авиаудары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон считает, что  ядерная программа Ирана уничтожена и не подлежит восстановлению. У Ирана по этому поводу другое мнение.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

    Комментарии (0)
    30 июня 2025, 00:43 • Новости дня
    Иран в ООН пообещал продолжить обогащение урана

    Tекст: Ирма Каплан

    Обогащение урана в Иране никогда не прекратится, заявил постпред страны при ООН Амир-Саид Иравани, добавив, что Тегеран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция Трампа – это не переговоры».

    Представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил в воскресенье, что его страна имеет право обогащать уран и «никогда не прекратит» делать это.

    «Обогащение урана – это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право», – сказал Иравани в интервью CBS News.

    Он добавил, что Иран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция – это не переговоры, это диктует политику в отношении нас».

    «Тегеран готов к переговорам, но после агрессии это не является надлежащим условием для нового раунда переговоров, и нет никакой просьбы о переговорах и встрече с президентом», – добавил он.

    Представитель Ирана в ООН также опроверг информацию о каких-либо угрозах со стороны его правительства в отношении Рафаэля Гросси, генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или инспекторам агентства, которых некоторые иранские официальные лица обвиняют в том, что они помогают Израилю оправдывать свои нападения.

    Инспекторы МАГАТЭ в настоящее время находятся в Иране, но не имеют доступа к иранским ядерным объектам.

    На вопрос ведущей CBS News, осудит ли Иравани призывы к аресту и казни главы МАГАТЭ, с которыми, по словам госсекретаря США Марко Рубио, выступила газета, близкая к иранскому лидеру, дипломат ответил, что осудит.

    «Никакой угрозы нет», –  повторил Ирвани, признав, что парламент Ирана приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору МАГАТЭ, устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

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    30 июня 2025, 06:45 • Новости дня
    Стало известно о гибели 72 человек в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильских атак в секторе Газа за сутки погибли не менее 72 человек, включая жителей, собиравших продовольствие в гуманитарных центрах.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera, по меньшей мере 72 человека погибли в секторе Газа в воскресенье в результате ударов армии Израиля. Медицинские источники уточняют, что десятки людей также получили ранения.

    По информации телеканала, только в городе Газа за последние сутки погибли 47 палестинцев. Среди жертв оказались люди, которые в момент атаки находились в центрах распределения гуманитарной помощи в поисках продовольствия.

    Al Jazeera подчеркивает, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться. По словам представителей телеканала, страдающее от блокады население испытывает острую нехватку продовольствия и медикаментов, а столкновения и авиаудары только усугубляют трагедию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. ООН сообщила о катастрофической нехватке питания для младенцев в Газе. Организация Объединенных Наций обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.

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    30 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Объявлено об отмене санкций США против Сирии

    Трамп в ближайшие часы подпишет отмену санкций против Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент вскоре намерен отменить санкционную программу в отношении Сирии, однако ограничения в отношении Башара Асада и его окружения сохранятся.

    Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, президент США Дональд Трамп в течение нескольких часов подпишет указ об отмене санкционного режима против Сирии, передает ТАСС.

    Президентский указ направлен на ликвидацию санкционной программы, что, по словам Ливитт, должно способствовать продвижению Сирии к стабильности и миру.

    В то же время Ливитт подчеркнула, что рестрикции, введенные ранее против бывшего президента Сирии Башара Асада и его ближайших соратников, останутся в силе. По ее словам, администрация решительно намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон вывел из Сирии около 500 военнослужащих и отказался от трех военных объектов, передав один из них курдским силам.

    Брюссель сменил тактику в Сирии накануне ожидаемого кризиса власти, а бывшие союзники Запада начали выступать против нового сирийского правительства. Евросоюз снял экономические ограничения, ранее введенные в отношении Сирии.

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    30 июня 2025, 08:21 • Новости дня
    Al Jazeera сообщил о гибели 600 палестинцев у пунктов помощи в Газе за месяц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца мая в секторе Газа при атаках на пункты гуманитарной помощи погибли почти 600 палестинцев, а число раненых превысило четыре тысячи человек, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    Почти 600 палестинцев были убиты в секторе Газа возле пунктов выдачи гуманитарной помощи, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera. В сообщении отмечается, что с 27 мая погибло не менее 583 человек, а ранены свыше четырех тысяч.

    Жители Газы собирались у пунктов распределения Фонда гуманитарной помощи, который действует под контролем Израиля и США. Убийства происходят практически ежедневно. Международные организации предупреждают, что 2,1 млн человек в анклаве сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, а помощь поступает нерегулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Организация Объединенных Наций ранее обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных миссий в Палестине. В секторе Газа отмечается катастрофическая нехватка питания для младенцев.

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