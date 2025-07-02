Клишас заявил о недопустимости диктата диаспор в России

Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней

Tекст: Антон Антонов

«Учитывая безумные расходы по этому законопроекту, который увеличивает потолок долга на рекордные 5 трлн долларов, очевидно, что мы живем в однопартийной стране – с Партией жирных свиней (Porky pig party)», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Он добавил, что настало время «для новой политической партии, которая действительно заботится о людях». По его словам, если «безумный законопроект о расходах» будет принят, «на следующий день будет создана партия «Америка».

«Нашей стране нужна альтернатива однопартийцам-демократам-республиканцам, чтобы у людей действительно был голос», – заявил Маск, добавив, что республиканцы и демократы «только притворяются, что это две партии». Он повторил, что в США, по его мнению, «всего лишь одна партия».

Он возмутился тем, что законодатели поддерживают «законопроект о долговом рабстве с самым большим в истории повышением потолка долга». Маск осудил членов Конгресса, которые прежде выступали за сокращение государственных расходов, а теперь выступили в поддержку увеличения долга. «И они проиграют свои праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на Земле», – заявил Маск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел конфликт, сопровождавшийся взаимными угрозами. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»). Позднее Маск выразил сожаление по поводу некоторых своих сообщений о Трампе. СМИ сообщили, что Маск позвонил в понедельник президенту США. При этом Маск призывает «убить билль».

Проект закона предполагает увеличение потолка госдолга США на 5 трлн долларов, сокращение ряда социальных программ и рост военных расходов, а также сохранение налоговых льгот .