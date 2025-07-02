Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.20 комментариев
Клишас заявил о недопустимости диктата диаспор в России
Представители этнических диаспор не смогут навязывать свои порядки, а тех, кто откажется выполнять российские законы, будут привлекать к ответственности, заявил председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.
«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила», – заявил Клишас в Telegram.
Он отметил, что соблюдение российских законов обязательно для всех, проживающих на территории страны. Сенатор также заявил, что несогласные с этим «свою жизнь продолжат в учреждениях ФСИН».
Как писала газета ВЗГЛЯД, отношения между Россией и Азербайджаном обострились. После того, как в Свердловской области сотрудники силовых структур задержали членов этнической преступной группы, в Баку арестовали руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Кроме того, по обвинению в наркотиках и киберпреступлениях азербайджанский суд арестовал восемь россиян. В Екатеринбурге силовики задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Позднее его отпустили после допроса.