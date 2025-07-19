Стало известно о задержках 14 поездов в Крым и обратно

Компания «Гранд сервис экспресс» сообщила о задержках 14 поездов в Крым и обратно

Tекст: Вера Басилая

О массовых задержках железнодорожных рейсов на полуостров и обратно сообщила компания «Гранд сервис экспресс», передает ТАСС.

По состоянию на 13:00 мск были задержаны поезда, следующие из Омска, Москвы и Петербурга в Симферополь и Севастополь. Время опоздания некоторых составов достигало десяти с половиной часов, для других задержка составила от одного до восьми часов.

Среди задержанных значились поезда № 75/76 Омск – Симферополь, № 97/98, 17/18, 67/68, 177/178 Москва – Симферополь, № 91/92 Москва – Севастополь. Задержки фиксировались и на обратном направлении: Симферополь – Москва, Феодосия – Москва, Симферополь – Смоленск, Севастополь – Петербург, Евпатория – Петербург, а также другие.

Пресс-служба «Гранд сервис экспресс» сообщила, что на некоторых участках поезда ожидают разрешения для дальнейшего следования.

Причины задержек в сообщении компании не уточнялись.

Ранее поезда в Крым и обратно задержались на срок до семи часов.