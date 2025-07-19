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Эксперт сообщил о передаче Латвией БТР Patria бывшим «азовцам»
Латвийские бронетранспортеры Patria поступили в распоряжение 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которую возглавляют бывшие бойцы «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что партия современных финских бронетранспортеров Patria была передана Латвией 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, действующей на харьковском направлении, передает РИА «Новости». По словам эксперта, командование этой бригады состоит из бывших бойцов нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).
Марочко уточнил, что бронетранспортеры уже поступили на вооружение бригады, которая в настоящее время пытается сдерживать наступление российских сил в Харьковской области. Он отметил, что машины обеспечивают подразделение мобильностью, транспортировкой штурмовиков и огневой поддержкой.
Ранее, в ноябре прошлого года, министерство обороны Латвии заключило контракт с финской Patria на закупку 56 бронетранспортеров Patria 6x6 на сумму свыше 60 млн евро. Пятнадцатого июля премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла в Киев, о чем сообщила в своих социальных сетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал увеличить численность контингента НАТО и количество военной техники для укрепления восточного фланга альянса. Глава МИД Латвии Байба Браже призвала передать вооруженным силам Украины дальнобойное оружие для ударов по территории России. Латвия решила передать Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили.