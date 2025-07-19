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Росавиация заявила о проверке соблюдения прав пассажиров Turkish Airlines
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщила о взаимодействии с Turkish Airlines насчет соблюдения прав пассажиров задержанных рейсов 18 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Специалисты Росавиации разбираются с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу 18 июля. В частности, выясняются обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса Москва (Внуково) – Бодрум», – сказано в посте.
В Росавиации уточнили о проверке опубликованных в социальных сетях сведениях.
В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России. Также обсуждается возможность сокращения числа рейсов, выполняемых турецким перевозчиком сверх договоренностей между авиационными властями двух стран, добавил представитель Росавиации.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Turkish Airlines с 9 мая полностью восстановила авиасообщение между Турцией и Россией и рассматривала введение дополнительных рейсов.