Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Экстренным службам разрешили использовать мобильные телефоны россиян
Экстренным службам разрешили использовать мобильные телефоны россиян для звонков
С 1 сентября представители государственных органов и экстренных служб смогут использовать телефоны россиян для служебных звонков без риска нарушения закона.
Перечень лиц, которым гражданин вправе передать свой абонентский номер, указан в утвержденном правительством постановлении, передает ТАСС. В этот список вошли представители органов государственной власти, местного самоуправления и экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей.
Напомним, в Госдуме одобрили новые поправки, предусматривающие введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера.
Сенатор Артем Шейкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяcнил необходимость запрещающего передачу SIM-карт законопроекта.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул важность введения данного законопроекта для усиленной борьбы с мошенниками на Украине.