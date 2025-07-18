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Выпускники «Лидеров России» утвердили проект первой кибершколы Донецка
Выпускники конкурса управленцев «Лидеры России» утвердили архитектурный проект первой умной кибершколы в Донецке.
Наставник конкурса, председатель попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергей Степашин встретился с командой в Донецке для обсуждения строительства школы, которая станет примером технологического оснащения и цифровой трансформации в образовательной сфере. Архитектурный проект разработан и утвержден на встрече рабочей группы с участием представителей платформы «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Инициатором строительства выступил победитель пятого сезона «Лидеров России», изобретатель Алексей Кулешов. Новую школу построят на месте разрушенной ударами ВСУ школы № 22 в Донецке. По словам Кулешова, инженерно-геодезические изыскания уже проведены, получено горно-геологическое заключение, разработаны функциональный и архитектурный проекты, а также произведена привязка к земельному участку.
«Лидерская команда, возглавляемая наставником конкурса Сергеем Степашиным, уже проделала огромную работу: школу №22, где будут внедрены лучшие образовательные практики в области робототехники, медицины, инженерии, анализа данных, заново отстроят. Дети смогут учиться в новом здании, на современном оборудовании, осваивать актуальные профессии инженеров, программистов, аналитиков, чтобы в будущем приносить пользу своей Родине. Мы надеемся, что проект лидеров продолжится, и вслед за Донецком умные кибершколы будут построены в других городах», – отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.
На встрече отмечалось, что кибершкола объединит инновации в автоматизации и передовые образовательные технологии, а также будет воспитывать новое поколение с учетом российских духовно-нравственных ценностей. Проект получил поддержку главы ДНР Дениса Пушилина, замминистра просвещения Ольги Колударовой и благословение патриарха Кирилла. В школе планируется внедрить православный компонент в систему общего образования.
Строительство и оснащение школы входит в специальный инфраструктурный проект с поддержкой девелопера А-101 и федеральных властей России. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Рабочая группа при Общественном совете Минстроя России создана под руководством Сергея Степашина, а сам проект поддержан министерствами просвещения, строительства и крупнейшими госкорпорациями.