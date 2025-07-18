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Суды приговорили 135 участников беспорядков в Махачкале к реальным срокам
Суды назначили различные сроки заключения фигурантам дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили в Следственном комитете России.
Суды вынесли 28 приговоров по делам о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы. В общей сложности 135 фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы сроком от шести с половиной до 15 лет колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на СК.
В зависимости от роли каждого подсудимого предъявлены обвинения по статьям об участии в массовых беспорядках, сопровожденных насилием и погромами, нарушении транспортной безопасности, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применении насилия к представителю власти.
Организаторы преступлений Абакаров, Ахмеднабиев и Пономарев также дополнительно обвинены в возбуждении ненависти и финансировании экстремистской деятельности.
Наказания определялись индивидуально с учетом роли каждого участника событий.
Ранее Ставропольский краевой суд признал виновными в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы семерых жителей Дагестана.