Суды приговорили 135 участников беспорядков в Махачкале к реальным срокам

Tекст: Алексей Дегтярев

Суды вынесли 28 приговоров по делам о массовых беспорядках в международном аэропорту Махачкалы. В общей сложности 135 фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы сроком от шести с половиной до 15 лет колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на СК.

В зависимости от роли каждого подсудимого предъявлены обвинения по статьям об участии в массовых беспорядках, сопровожденных насилием и погромами, нарушении транспортной безопасности, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применении насилия к представителю власти.

Организаторы преступлений Абакаров, Ахмеднабиев и Пономарев также дополнительно обвинены в возбуждении ненависти и финансировании экстремистской деятельности.

Наказания определялись индивидуально с учетом роли каждого участника событий.

Ранее Ставропольский краевой суд признал виновными в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы семерых жителей Дагестана.