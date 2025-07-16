Суд вынес приговоры еще семи участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Tекст: Алексей Дегтярев

Ставропольский краевой суд приговорил семерых жителей Дагестана к лишению свободы на срок от 14 до 15 лет за участие в беспорядках в аэропорту Уйташ, передает ТАСС.

Первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил каждому по два года ограничения свободы.

В прокуратуре уточнили, что подсудимые признаны виновными по статьям об участии в массовых беспорядках с насилием и погромами, неисполнении требований транспортной безопасности группой лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ходе следствия установлено, что осужденные действовали на почве национальной и религиозной ненависти.

По данным следствия, 29 октября 2023 года подсудимые, отказавшись подчиниться требованиям силовиков, устроили массовые беспорядки, уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 млн рублей. В результате аэропорт прекратил работу, были задержаны и отменены рейсы, часть перелетов перенаправили в другие города.

В отношении других участников беспорядков продолжаются судебные разбирательства, часть обвинительных приговоров уже вынесена судами региона.

В июне пятерых жителей Дагестана приговорили к срокам от семи до 10 лет за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году.