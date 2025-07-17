Жительницу Кубани отправили под суд за отравление и двойное убийство

Tекст: Алексей Дегтярев

Следствие установило, что женщина испытывала личную неприязнь к двум коллегам и начальнице, поэтому приобрела нейролептик, наручники, скотч и игрушечный пистолет, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В июле 2024 года она насильно заставила коллег выпить большую дозу препарата, что привело к их смерти.

После совершения убийства фигурантка отправила директору хлебозавода сообщение с просьбой о помощи с телефона одной из погибших. Когда начальница прибыла на место, злоумышленница угрожала ей игрушечным пистолетом, связала наручниками и скотчем и попыталась задушить. Директору удалось освободиться и оказать сопротивление.

В этот момент в квартиру зашел сын начальницы. Злоумышленница распылила перцовый баллончик и попыталась убедить мужчину, что сама стала жертвой нападения. Молодой человек задержал женщину и вызвал полицию.

Стационарная психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемую вменяемой. Свою вину она не признала. Женщине грозит от восьми до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

В начале июня жителя Москвы отправили под суд за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью.