Tекст: Ольга Иванова

Москва поддерживает прямые контакты с Киевом по линии помощника президента России Владимира Мединского, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность влияния западных стран на позицию Киева по переговорам.

«У нас осуществляются контакты по линии Мединского с его визави», – заявил Песков. Он добавил, что эти переговоры продолжаются напрямую, без посредников.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о сложностях в согласовании новых раундов переговоров между Москвой и Киевом. Песков не уточнил детали текущих обсуждений, однако подтвердил, что диалог между сторонами продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал всех оказать содействие в том, чтобы побудить Киев к продолжению прямых переговоров. Москва продолжает ждать от Киева конкретных дат для организации третьего раунда прямых переговоров по урегулированию ситуации на Украине.