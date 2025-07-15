Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Кремль спросили о сроках третьего раунда переговоров с Киевом
Песков: Москва ждет предложений по срокам третьего раунда переговоров с Киевом
Российская сторона продолжает ждать от Киева конкретных дат для организации третьего раунда прямых переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия не получила предложений от Киева по датам возможных прямых переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, Москва неоднократно на всех уровнях, включая высший, заявляла о своей готовности к диалогу и ожидании украинских инициатив по срокам встречи.
По итогам второго раунда переговоров, который прошел 2 июня, стороны обменялись проектами меморандумов по мирному урегулированию, а также договорились об обмене тяжело ранеными военнопленными и телами погибших.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине во время разговора с Дональдом Трампом.