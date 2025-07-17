Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Песков заявил, что не знает о создании госоргана по отключению интернета
Российское руководство не знает о планах по созданию единого механизма или госоргана отключений мобильного интернета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о таких планах», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он напомнил, что в России уже существует механизм по антитеррористической деятельности, есть антитеррористический комитет и специальные ведомства, потому можно говорить, что уже есть работающая система.
Ранее Песков пояснял, что отключения мобильного интернета в различных регионах, в том числе в отдаленных от линии фронта, обосновываются обеспечением безопасности.