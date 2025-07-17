Минцифры предложило выдавать отсрочку от армии ИТ-специалистам без диплома

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минцифры России предложило выдавать отсрочку от армии ИТ-специалистам из аккредитованных компаний, которые завершили обучение, но еще не получили диплом, передает ТАСС. Теперь такие сотрудники смогут рассчитывать на отсрочку от службы, если предоставят диплом призывной комиссии по мере его получения.

В министерстве уточнили: «ИТ-специалисты из аккредитованных ИТ-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры». Документ о высшем образовании потребуется предоставить позже.

Кроме того, Минцифры предложило расширить список актуальных специальностей для отсрочки. В него планируется включить магистратуру по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также бакалавриат «Ядерная физика и технологии».

Для ИТ-специалистов с иностранными дипломами потребуется подтверждение признания этих документов в России. В проекте постановления также говорится, что компании должны будут предоставлять в Минцифры информацию о должностях своих сотрудников при подаче списков на отсрочку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры сообщило о введении новых правил бронирования сотрудников от армии. Министерство опровергло информацию об отмене отсрочки для ИТ-специалистов. Ведомство ранее анонсировало прием заявлений от ИТ-специалистов на отсрочку от призыва.