Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Reuters: Киев получил около 420 тыс. артиллерийских снарядов за пять месяцев
Киевскому режиму за первые пять месяцев 2025 года передали порядка 420 тыс. артиллерийских снарядов, из которых лишь часть поступила из Соединенных Штатов, сообщил источник в службе безопасности одной из стран Европы.
Из общего числа снарядов только 160 тыс. снарядов были предоставлены Соединенными Штатами, уточнил источник Reuters, передает РИА «Новости».
Весной 2024 года власти Чехии инициировали сбор крупных партий артиллерийских снарядов в третьих странах для ВСУ, к процессу подключились западные государства. По словам главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, Германия инвестировала в эту инициативу более 1 млрд евро.
По данным министерства обороны Чехии, в 2024 году по этой схеме Киеву передали более 1,5 миллиона артснарядов. Президент Чехии Петр Павел ранее в мае сообщал, что в 2025 году планируется поставить на Украину около 1,8 млн крупнокалиберных снарядов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.