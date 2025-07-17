Reuters: Киев получил около 420 тыс. артиллерийских снарядов за пять месяцев

Tекст: Алексей Дегтярев

Из общего числа снарядов только 160 тыс. снарядов были предоставлены Соединенными Штатами, уточнил источник Reuters, передает РИА «Новости».

Весной 2024 года власти Чехии инициировали сбор крупных партий артиллерийских снарядов в третьих странах для ВСУ, к процессу подключились западные государства. По словам главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, Германия инвестировала в эту инициативу более 1 млрд евро.

По данным министерства обороны Чехии, в 2024 году по этой схеме Киеву передали более 1,5 миллиона артснарядов. Президент Чехии Петр Павел ранее в мае сообщал, что в 2025 году планируется поставить на Украину около 1,8 млн крупнокалиберных снарядов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.