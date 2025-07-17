Медведев призвал провести депаразитизацию современной Украины

Tекст: Ольга Иванова

Современной Украине необходима не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, жителям Украины следует научиться жить самостоятельно и нести ответственность за свои действия. «В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться», – подчеркнул Медведев.

Он высказался, отвечая на вопрос о возможности применения к Украине принципов трех «Д», разработанных для послевоенной Германии – демилитаризации, денацификации и демократизации. Медведев отметил, что к этим принципам добавил бы четвертый – депаразитизацию или дезинсекцию, подразумевая необходимость коренных перемен в украинском обществе.

Кроме того, Медведев заявил, что Киев, по его мнению, культивирует идеологию ненависти на государственном уровне, подобно гитлеровской Германии. Он указал на использование нацистской символики, пропаганду культа коллаборационистов и идеологов, а также на присутствие свастики и других отсылок к Третьему рейху в военной атрибутике Украины. По словам зампреда Совбеза, идеологическая политика современной Украины строится на призывах к борьбе до конца и враждебности к соседям, что, по его словам, поддерживается государством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал формулу мира Зеленского искусственной и заявил о необходимости разработки российской альтернативы.