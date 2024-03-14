Медведев предложил «российскую формулу мира»

Tекст: Ольга Никитина

Российская формула мира, по его словам, подразумевает семь основных пунктов. Их он изложил в своем Telegram-канале.

Во-первых, это признание «бывшей Украиной» военного поражения, ее полная и безоговорочная капитуляция, демилитаризация и запрет на создание военизированных формирований на ее территориях в будущем.

Второй пункт, который предлагает Медведев, – это признание международным сообществом нацистского характера «бывшего киевского политического режима», денацификация всех органов власти «бывшей Украины» под контролем ООН.

В-третьих, как считает Медведев, ООН должна констатировать утрату «бывшей Украиной» международной правосубъектности. Без согласия России она и любые ее правопреемники будут не вправе вступать в военные альянсы.

Четвертый пункт – отставка всех конституционных органов власти «бывшей Украины», немедленное проведение выборов под эгидой ООН, продолжает зампред Совбеза России.

Пятым пунктом Медведев считает необходимость принять избранным временным парламентом законов о выплате России всех положенных компенсаций и возмещение РФ причиненного ущерба.

«Бывшая Украина» по решению временного парламента должна быть признана территорией России. Должен быть принят соответствующий акт. Это шестой пункт из «российской формулы мира», которую предлагает Медведев.

Седьмым пунктом является самороспуск временного парламента и признание ООН акта воссоединения.

Медведев называет эту формулу мира мягкой. «Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнеров», – заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».