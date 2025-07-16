В Москве нашли тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями

Tекст: Алексей Дегтярев

Два тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире на Щелковском шоссе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что тела принадлежат мужчине 1978 года рождения и женщине 1990 года рождения, у них ножевые ранения. По предварительной информации, преступление совершил 35-летний знакомый погибших, его уже задержали правоохранительные органы.

На месте происшествия работу координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

В конце мая в центре столицы возле многоэтажного дома на Смоленском бульваре нашли тело молодого мужчины.