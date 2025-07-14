Депутат Буцкая: В России качественно усилена система здравоохранения

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Путин стал инициатором комплексной просемейной политики России, и новых мер, которые обеспечат народосбережение страны. Глава государства внимательно наблюдает за работой всех механизмов семейной политики, оперативно донастраивая их», – пояснила Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Она подчеркнула значимость законопроекта, который приравнивает льготы для Матери-героини к льготам Героя Труда. Кроме того, она отметила, что студенткам очной формы обучения пособие по беременности и родам теперь будет рассчитываться, исходя из регионального прожиточного минимума, а не из размера стипендии. Важно, по мнению депутата, и то, что руководство страны качественно усилило систему здравоохранения: на это указывает снижение показателей детской смертности за пять лет более чем на 16%.

«Новые технологии и передовые центры помогают медикам успешно противостоять самым сложным заболеваниям. Мы уже спасаем детей, которые рождаются с весом 400-500 граммов, а бывает, и 320 граммов. Это уникальные достижения помощи новорожденным со сложными диагнозами», – продолжила парламентарий.

«Таких детей из роддома переводят в больницу на второй этап выхаживания, после чего родители везут их домой со списком медпрепаратов и рекомендаций по медицинской реабилитации. В этот период важно, чтобы каждого ребенка подхватывала служба ранней помощи семье и детям. В целом в России работает более семи тысяч таких центров», – детализировала собеседница.

Депутат также затронула вопросы кадровой политики, отметив, что стратегический подход к обеспечению экономики квалифицированными специалистами, инициированный президентом, уже дает практические результаты.

«Новый нацпроект "Кадры" запустил кардинальную перестройку системы образования в соответствии с потребностями страны. Вместе с тем, необходимо улучшать работу центров занятости, чтобы они вели деятельность в единой связке с вузами, колледжами, с преподавателями и самими соискателями», – отметила спикер.

Ранее президент Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам. В фокусе внимания – вопросы здравоохранения и демографии. Во встрече приняли участие зампредседателя правительства Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает Кремль.

Голикова доложила о мерах по реализации семейной и демографической политики, а также поддержке многодетности, в том числе в рамках четырех новых национальных проектов: «Семья», на который заложено почти 18 трлн рублей на шесть лет, «Продолжительная и активная жизнь» (2,1 трлн), «Кадры» (114 млрд) и «Новые технологии и сбережение здоровья» (38 млрд).

Котяков информировал главу государства о подготовке программы налогового вычета для семей с двумя и более детьми, о запуске реестра многодетных семей, а также о подготовке к введению семейной налоговой выплаты, которая стартует с 1 января 2026 года. Также, глава ведомства рассказал про кадровую работу, популяризацию рабочих профессий среди молодежи, перезагрузку конкурса «Лучший по профессии», а также программу «Всероссийские ярмарки трудоустройства».

«Что касается ранней профориентации, это вопрос, который постоянно в поле нашего зрения тоже находится, и определенные результаты уже есть. Количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем именно рабочим профессиям, растет, и прием в эти учебные заведения растет. Так что в целом, я думаю, мы на правильном пути, что называется», – заметил в этой связи Путин.

Мурашко же в своем докладе подробно остановился на развитии в России детской медицины, создании реабилитационных центров мирового уровня и 336 женских консультаций, а также на программе неонатальных скринингов, позволяющих избежать инвалидизации.

Ранее эксперты объяснили причину роста в России моды на большую семью, и почему поддержка многодетных семей – это не затраты, а инвестиции для государства.