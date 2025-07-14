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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    16 комментариев
    14 июля 2025, 21:53 • Новости дня

    Депутат Буцкая: В России качественно усилена система здравоохранения

    Депутат Буцкая: В России качественно усилена система здравоохранения
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые технологии и передовые центры помогают медикам успешно противостоять самым сложным заболеваниям. В России отмечены уникальные достижения помощи новорожденным со сложными диагнозами, сообщила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Татьяна Буцкая. В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам.

    «Путин стал инициатором комплексной просемейной политики России, и новых мер, которые обеспечат народосбережение страны. Глава государства внимательно наблюдает за работой всех механизмов семейной политики, оперативно донастраивая их», – пояснила Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

    Она подчеркнула значимость законопроекта, который приравнивает льготы для Матери-героини к льготам Героя Труда. Кроме того, она отметила, что студенткам очной формы обучения пособие по беременности и родам теперь будет рассчитываться, исходя из регионального прожиточного минимума, а не из размера стипендии. Важно, по мнению депутата, и то, что руководство страны качественно усилило систему здравоохранения: на это указывает снижение показателей детской смертности за пять лет более чем на 16%.

    «Новые технологии и передовые центры помогают медикам успешно противостоять самым сложным заболеваниям. Мы уже спасаем детей, которые рождаются с весом 400-500 граммов, а бывает, и 320 граммов. Это уникальные достижения помощи новорожденным со сложными диагнозами», – продолжила парламентарий.

    «Таких детей из роддома переводят в больницу на второй этап выхаживания, после чего родители везут их домой со списком медпрепаратов и рекомендаций по медицинской реабилитации. В этот период важно, чтобы каждого ребенка подхватывала служба ранней помощи семье и детям. В целом в России работает более семи тысяч таких центров», – детализировала собеседница.

    Депутат также затронула вопросы кадровой политики, отметив, что стратегический подход к обеспечению экономики квалифицированными специалистами, инициированный президентом, уже дает практические результаты.

    «Новый нацпроект "Кадры" запустил кардинальную перестройку системы образования в соответствии с потребностями страны. Вместе с тем, необходимо улучшать работу центров занятости, чтобы они вели деятельность в единой связке с вузами, колледжами, с преподавателями и самими соискателями», – отметила спикер.

    Ранее президент Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам. В фокусе внимания – вопросы здравоохранения и демографии. Во встрече приняли участие зампредседателя правительства Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает Кремль.

    Голикова доложила о мерах по реализации семейной и демографической политики, а также поддержке многодетности, в том числе в рамках четырех новых национальных проектов: «Семья», на который заложено почти 18 трлн рублей на шесть лет, «Продолжительная и активная жизнь» (2,1 трлн), «Кадры» (114 млрд) и «Новые технологии и сбережение здоровья» (38 млрд).

    Котяков информировал главу государства о подготовке программы налогового вычета для семей с двумя и более детьми, о запуске реестра многодетных семей, а также о подготовке к введению семейной налоговой выплаты, которая стартует с 1 января 2026 года. Также, глава ведомства рассказал про кадровую работу, популяризацию рабочих профессий среди молодежи, перезагрузку конкурса «Лучший по профессии», а также программу «Всероссийские ярмарки трудоустройства».

    «Что касается ранней профориентации, это вопрос, который постоянно в поле нашего зрения тоже находится, и определенные результаты уже есть. Количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем именно рабочим профессиям, растет, и прием в эти учебные заведения растет. Так что в целом, я думаю, мы на правильном пути, что называется», – заметил в этой связи Путин.

    Мурашко же в своем докладе подробно остановился на развитии в России детской медицины, создании реабилитационных центров мирового уровня и 336 женских консультаций, а также на программе неонатальных скринингов, позволяющих избежать инвалидизации.

    Ранее эксперты объяснили причину роста в России моды на большую семью, и почему поддержка многодетных семей – это не затраты, а инвестиции для государства.

    13 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рассказал, что отказался лично общаться с делегацией из США в Петербурге после грубого поведения одного из американцев по отношению к российскому пограничнику.

    Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вспомнил инцидент, произошедший во время его работы в мэрии Петербурга, сообщает Telegram-канал Зарубина. Президент рассказал, что во время визита американской делегации один из ее представителей проявил грубость по отношению к российскому пограничнику. По словам Путина, он посчитал такое поведение абсолютно неприемлемым, так как человек в погонах, выполняя служебные обязанности, представляет государство.

    Путин подчеркнул: «Относиться так к нему – это значит относиться с пренебрежением к нашему государству». Президент отметил, что российская сторона в целом приняла делегацию по протоколу, но лично он с американцами общаться не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении страной суверенитета и способности защищать свои интересы.

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    14 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

    «У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    13 июля 2025, 11:57 • Новости дня
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом

    Путин: В основе противоречий России и Запада лежат геополитические интересы

    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировое сообщество – и особенно страны Запада – будет учитывать мнение России только в том случае, если она сохранит суверенитет и способность защищать свои интересы, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, интересы России будут учитываться в мире только в том случае, если страна сохранит суверенитет и способность защищать свое будущее, передает ТАСС. Путин напомнил, что с момента распада СССР стало очевидно: «Пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут».

    Президент подчеркнул, что противоречия между Россией и Западом имеют геополитическую, а не идеологическую природу. Путин отметил, что ранее и сам полагал главной причиной разногласий идеологические различия, однако даже после распада СССР «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось». По его словам, это связано с «явным желанием достичь каких-то геополитических преимуществ».

    Глава государства добавил, что Запад игнорировал попытки России донести свою позицию и продолжал принимать решения, исходя из собственных интересов. «Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, – заключил глава государства. – Вот это главное, основное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина. Владимир Путин отказался уступать давлению президента США Дональда Трампа. Президент России поручил реализовать программу по восстановлению приграничных территорий.

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    13 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь
    Путин рассказал, как писал Мюнхенскую речь
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поделился подробностями создания знаменитой Мюнхенской речи и обозначил основной посыл своего выступления.

    Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, как именно он готовил свою Мюнхенскую речь, передает РИА «Новости». По его словам, он написал речь по пути в Мюнхен, полностью переписав предварительный вариант, подготовленный коллегами. «Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что целью выступления не было перейти к конфронтации с Западом. Он отметил, что хотел донести озабоченности России и призвал западных партнеров скорректировать свое отношение к Москве. Путин подчеркнул, что России в девяностых годах обещали не расширять НАТО на восток, однако эти обещания не были выполнены, а западные страны «делали вид, что ничего подобного не было».

    Путин также пояснил, что суть его позиции заключается в необходимости сохранять независимость и суверенитет России. Он добавил, что Москва пыталась наладить отношения с Западом и выработать единые правила, чтобы избежать нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении суверенитета и способности защищать свои интересы.

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    12 июля 2025, 06:17 • Новости дня
    NYT узнала причину спокойствия Путина перед возможными санкциями Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин отмахивается от повторений американского коллеги Дональда Трампа и с новой силой продвигается на Украине, заранее оценив возможность давления со стороны США, считают аналитики New York Times.

    «По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).

    Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.

    По мере того, как Трамп «дает понять, что разочаровается в Путине», становится яснее: российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.

    Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась.

    Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла, отмечает издание.

    «Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.

    Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.

    «По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    13 июля 2025, 20:58 • Новости дня
    Россиянка с двумя детьми провела два месяца в пещере Индии

    Tекст: Ольга Иванова

    В индийском штате Карнатака обнаружили 40-летнюю россиянку Нину Кутину с маленькими детьми, прожившую в пещере два месяца без электричества.

    Россиянка Нина Кутина прожила два месяца с двумя детьми четырех и шести лет в пещере на юге Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата Карнатака. Женщина запаслась в пещере продуктами и почти не пользовалась искусственным освещением, несмотря на наличие свечей. Полицейские рассказали, что в сезон дождей семья обходилась с минимумом одежды.

    Кутина заряжала свой телефон лишь во время редких поездок в город за продуктами и редко пользовалась им в быту. В ее телефоне обнаружили множество фотографий, на которых дети выглядят счастливыми и активно занимаются с матерью рисованием, пением и йогой. После того как их временно разместили в духовном центре, дети удивились кроватям и электрическому свету.

    Полицейские сообщили, что за последние 18 лет это первый случай проживания матери с маленькими детьми в лесной пещере региона. Кутину нашли в субботу в пещере возле города Гокарна в зоне, подверженной оползням. Власти уточнили, что россиянка приехала в Индию по деловой визе в 2016 году, однако ее виза истекла спустя год.

    В ближайшее время женщину с детьми отправят в Бангалор, столицу штата Карнатака, а затем планируют депортировать в Россию. По данным полиции, Кутина интересовалась индийскими духовными практиками и сознательно выбрала уединенную жизнь с детьми.

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    13 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет»
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Вонсане лидер КНДР Ким Чен Ын попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова передать президенту России Владимиру Путину «теплый привет», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как отмечает ЦТАК, встреча прошла в теплой и товарищеской атмосфере. Лавров передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России, передает ТАСС.

    «Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину», – сообщает ЦТАК.

    Ким Чен Ын заявил, что руководители России и КНДР демонстрируют единство позиций по всем стратегическим вопросам. По данным агентства, лидер КНДР также подтвердил «безусловную поддержку» действий российского руководства, направленных на разрешение ситуации на Украине.

    Ким Чен Ын «выразил уверенность, что под выдающимся руководством президента РФ Владимира Путина армия и народ России непременно добьются победы в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов страны, процветания» России, сообщает ЦТАК.

    Кроме того, Ким Чен Ын «от всей души пожелал, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну приветствие от президента России и подтвердил стремление к развитию стратегического партнерства. Россия и КНДР соблюдают положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и намерены продолжать такую линию, сказал министр.

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    12 июля 2025, 12:54 • Новости дня
    В Госдуме сообщили о повышении пенсий для отдельных категорий пенсионеров
    В Госдуме сообщили о повышении пенсий для отдельных категорий пенсионеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Размер выплаты вырастет для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, а также для новых инвалидов и уволившихся пенсионеров.

    Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также лица, которые получили первую группу инвалидности или ушли с работы в июле, автоматически получат повышенную пенсию с августа, передает РИА «Новости». Депутат Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, что российская пенсионная система предусматривает отсроченное начисление надбавок: если право на повышение появляется в одном месяце, выплату осуществляют со следующего.

    Гаврилов отметил, что наиболее часто повышение касается пенсионеров, достигших 80 лет – их фиксированная часть страховой пенсии удваивается и с августа составит 17815 рублей 40 копеек. Размер базовой фиксированной части в 2025 году – 8907 рублей 70 копеек. Также доплата может быть назначена за уход в размере 314 рублей при официально оформленном присмотре.

    Второй распространенной причиной для перерасчета пенсии является установление первой группы инвалидности. В таком случае с августа пенсионер получает удвоенную фиксированную выплату, независимо от возраста. При этом добавка может увеличиваться при наличии иждивенцев – на каждого нетрудоспособного члена семьи полагается 2969 рублей 23 копейки, максимум на троих.

    Повышение произойдет и у тех пенсионеров, которые перестали работать в июле: они получают право на полный объем выплат, включая индексации, которые не были применены во время занятости. Перерасчет осуществляется с месяца, следующего за увольнением, то есть с августа, хотя фактическая выплата может задержаться на один-два месяца из-за обработки данных.

    Депутат подчеркнул, что изменений для всех пенсионеров в августе не ожидается – перерасчет касается только определенных категорий и происходит автоматически при наличии соответствующих данных в системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки россиянам с семидесяти лет. Центральный Банк России не обсуждал принудительный перевод накопительной пенсии в ПДС. Михаил Мишустин объявил о двухэтапной индексации страховых пенсий.

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    13 июля 2025, 16:33 • Новости дня
    Путин рассказал, что сохранит привычку гасить свет перед сном

    Tекст: Егения Караваева

    Привычка выключать свет перед сном осталась с детства и связана с воспитанием родителей, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Президент подчеркнул, что не планирует расставаться с этим правилом, поскольку считает его неотъемлемой частью своей жизни, передает ТАСС.

    «Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, президент России назвал главным «рецептом успеха» для страны сохранение традиционных ценностей и развитие передовой науки, а также объяснил, что противоречия между Россией и Западом связаны с различиями в подходах к вопросам суверенитета и национальной идентичности.


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    13 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Подозреваемый в избиении двух девочек в Домодедове арестован

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестнадцатилетний житель Москвы арестован по обвинению в покушении на убийство двух девочек, которых он ударил молотком в лесу под Домодедовом.

    Обвинение подростку в покушении на убийство двух девушек 13 и 16 лет было предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, передает ТАСС. Следственный комитет сообщил, что молодой человек подробно рассказал и показал, как совершил нападение на месте происшествия.

    Правоохранители провели проверку показаний на месте с участием обвиняемого. Ему избрана мера пресечения в виде ареста до 11 сентября.

    Инцидент произошел 11 июля в лесу возле СНТ городского округа Домодедово. Подозреваемый нанес двум девочкам удары молотком по голове. Одна из пострадавших сумела убежать, сообщить взрослым о нападении, после чего обе были доставлены в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке разбился самолет с шестью пассажирами на борту. Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Миннесоте. В Вологодской области началось расследование посадки легкомоторного самолета Л-147М на трассе из-за технической неисправности.

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    13 июля 2025, 13:47 • Новости дня
    МИД назвал статью Axios о Путине «грязной политизированной кампанией»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД России отреагировал на публикацию Axios о якобы призыве Владимира Путина к Ирану принять ядерную сделку с США, назвав материал «грязной политизированной кампанией».

    Как заявили в МИД, публикация американского издания Axios о якобы призыве президента России Владимира Путина к Ирану принять ядерную сделку с США является «грязной политизированной кампанией», передает ТАСС. В ведомстве отметили, что статья под заголовком о сенсационном призыве Путина к Ирану, по их мнению, направлена на эскалацию напряженности вокруг иранской ядерной программы.

    МИД подчеркнул, что Москва всегда выступала за урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами. Российская сторона неоднократно выражала готовность содействовать поиску взаимоприемлемых решений в данном вопросе.

    Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что «призывают ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель правительства Франции Софи Прима заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе.

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    14 июля 2025, 16:48 • Новости дня
    Котяков сообщил о запуске нового налогового вычета для многодетных семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на компенсацию части подоходного налога уже с 2026 года.

    Многодетные семьи в России смогут воспользоваться новым налоговым вычетом с 2026 года, передает. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Министр подчеркнул: «Мы начали подготовку к введению семейной налоговой выплаты, которая стартует с 2026 года. Она рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц – до доведения его уровня до 6%».

    Котяков пояснил, что если налогоплательщик платит по ставке 13%, а доход семьи на каждого члена составляет менее полутора прожиточных минимумов, и в семье есть двое детей, то он сможет обратиться за компенсацией разницы между стандартной и льготной ставкой. Воспользоваться этим правом можно будет с помощью Единого портала государственных услуг.

    Министр отметил, что такой подход позволит поддержать семьи с детьми, снизив для них налоговую нагрузку. Видео с заявлением Котякова опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очное совещание по социальным вопросам. Глава государства заявил о регулярных консультациях с правительством по вопросам демографии.

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    13 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин рассказал о беседах с лидерами ОАЭ и КНДР об Aurus

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поделился подробностями беседы о российском лимузине Aurus с президентом ОАЭ и лидером КНДР, отметив уникальность автомобиля.

    Путин рассказал, что обсуждал свой лимузин Aurus с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном и лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу «Россия 1» Путин подчеркнул, что автомобиль является полностью российской разработкой и производством. По его словам, иностранные партнеры задействовались только в качестве консультантов, а сам лимузин на 100% произведен в России.

    Путин уточнил, что во время беседы с Аль Нахайяном он «рассказывал о том, что это за машина. Это 100% наша машина, наше производство, наша разработка. Да, мы обратились к помощи наших технологических партнеров. Но они выступали исключительно как консультанты. Это 100% российское производство».

    Также президент отметил, что во время поездки на Aurus с Ким Чен Ыном обсуждение автомобиля прошло в неформальной обстановке. «Просто рассказывал о машине, ничего здесь секретного нет», – пояснил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил о возможности организации производства российских автомобилей Aurus на территории королевства. Президент России Владимир Путин оценил качество автомобиля Aurus, произведенного в Татарстане. Путин отметил, что автомобиль, на котором он передвигается, является «хорошей машиной».

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    13 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин назвал «рецепт успеха» для России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия должна сохранять и развивать лидерство в ключевых сферах, опираясь на традиционные ценности и исторический опыт, подчеркнул президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По его словам, России необходимо добиваться лидерства по ключевым направлениям развития, однако при этом опираться на традиционные ценности и исторический опыт страны, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Чтобы не только все сохранить, но и развиваться успешно, нам нужно быть лидерами по важнейшим направлениям развития. Но мы не обеспечим этого будущего для страны, если это развитие не будет опираться на нашу историю, на наши, как мы сейчас говорим, традиционные ценности, на сущностное состояние нашего общества, которое передается из поколения в поколение. Вот если мы будем развиваться на этой морально-нравственной, исторической и традиционной базе, нас, безусловно, ждет успех».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о причинах противоречий между Россией и Западом. Президент Путин сообщил, что отказал во встрече делегации США после инцидента с хамством по отношению к российскому пограничнику. Патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина.

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    13 июля 2025, 05:44 • Новости дня
    Ребенок умер от кори в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    В Ливерпуле зарегистрирована смерть ребенка от кори на фоне роста заболеваемости в Великобритании, пишет Times.

    Смерть произошла в детской больнице Ливерпуля, где зафиксирована вспышка кори. Подробности о возрасте, поле и статусе вакцинации ребенка не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    По данным Агентства по здравоохранению Британии (UKHSA), с октября 2023 года в стране выявлено почти 2 тыс. случаев кори, заболеваемость продолжает расти после вспышки, начавшейся несколько месяцев назад.

    В январе Telegraph сообщала о крупнейшей с 1990-х годов вспышке кори в регионе Западный Мидленд, в связи с чем была объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба. Затем в UKHSA констатировали дальнейшее распространение заболевания по стране из-за низкого охвата вакцинацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число заболевших корью на территории США достигло максимальных показателей с момента объявления об уничтожении вируса в 2000 году.

    В 2024 году в России выросло число случаев кори, краснухи и коклюша, причем большинство заболевших не были привиты, а среди непривитых детей отмечались летальные исходы.

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