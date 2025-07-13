Франция собралась обсудить со странами ЕС использование ее ядерного оружия

Tекст: Антон Антонов

В ежегодном обращении к вооруженным силам Франции накануне Дня взятия Бастилии Макрон заявил, что министр обороны страны уже получил соответствующее поручение, и по итогам года будет дана оценка достигнутому прогрессу, передает РИА «Новости».

Макрон заявил, что диалог «с теми европейскими партнерами, кто к этому готов», нужен, чтобы «дать полную оценку роли ядерного оружия» Франции для коллективной безопасности.

Президент напомнил о недавнем соглашении между Францией и Британией. Макрон сообщил, что Британия проведет переговоры с Германией, а Франция и Германия на заседании франко-германского совета по обороне и безопасности в конце августа примут новые решения в сфере совместной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция подписали декларацию о координации «независимых средств ядерного сдерживания». Париж заявлял о готовности обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран Евросоюза.

Москва пообещала учитывать взаимодействие Британии и Франции в сфере ядерного сдерживания при формировании военного планирования.