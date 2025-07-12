Главред турецкого журнала арестован за скандальную карикатуру на Мухаммеда

Главред журнала Leman в Турции был арестован после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда

Tекст: Мария Иванова

Главный редактор турецкого сатирического журнала Leman был арестован в субботу, когда возвращался из Франции в Турцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press. Арест связан с публикацией в конце июня карикатуры, которую многие восприняли как изображение пророка Мухаммеда.

В начале июля были задержаны еще четыре сотрудника редакции. У офиса журнала прошла акция протеста, вспыхнули беспорядки, а в соцсетях верующие выражали возмущение публикацией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию «отвратительной провокацией» и «преступлением на почве ненависти», пообещав, что авторы понесут ответственность за «неуважение к пророку».

Редакция журнала настаивает на том, что иллюстрация не связана с пророком Мухаммедом, а изображенный персонаж – это человек с именем Мухаммед, который не имеет отношения к религии. Несмотря на это, против сотрудников журнала ведется расследование, а публикация вызвала широкий общественный резонанс в Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, карикатуриста и сотрудников сатирического журнала LeMan задержали после публикации рисунка, который турецкие власти сочли изображением пророка Мухаммеда.

Ранее автор другой карикатуры на пророка Мухаммеда погиб в ДТП.

Между тем Петер Шериф, причастный к нападению на редакцию Charlie Hebdo в Париже, в прошлом году был приговорен французским судом к пожизненному заключению за пособничество терроризму.



