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Главред турецкого журнала арестован за скандальную карикатуру на Мухаммеда
Главред журнала Leman в Турции был арестован после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда
В Турции при возвращении из Франции задержан Аслан Оздемир, главный редактор сатирического журнала Leman, ранее опубликовавшего карикатуру на пророка Мухаммеда.
Главный редактор турецкого сатирического журнала Leman был арестован в субботу, когда возвращался из Франции в Турцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press. Арест связан с публикацией в конце июня карикатуры, которую многие восприняли как изображение пророка Мухаммеда.
В начале июля были задержаны еще четыре сотрудника редакции. У офиса журнала прошла акция протеста, вспыхнули беспорядки, а в соцсетях верующие выражали возмущение публикацией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию «отвратительной провокацией» и «преступлением на почве ненависти», пообещав, что авторы понесут ответственность за «неуважение к пророку».
Редакция журнала настаивает на том, что иллюстрация не связана с пророком Мухаммедом, а изображенный персонаж – это человек с именем Мухаммед, который не имеет отношения к религии. Несмотря на это, против сотрудников журнала ведется расследование, а публикация вызвала широкий общественный резонанс в Турции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, карикатуриста и сотрудников сатирического журнала LeMan задержали после публикации рисунка, который турецкие власти сочли изображением пророка Мухаммеда.
Ранее автор другой карикатуры на пророка Мухаммеда погиб в ДТП.
Между тем Петер Шериф, причастный к нападению на редакцию Charlie Hebdo в Париже, в прошлом году был приговорен французским судом к пожизненному заключению за пособничество терроризму.