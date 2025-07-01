Bloomberg: В Турции задержали карикатуриста из-за скандального рисунка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турецкая полиция задержала карикатуриста, работавшего в сатирическом журнале LeMan, из-за иллюстрации, которую власти страны сочли изображением пророка Мухаммеда, сообщает Bloomberg. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая назвал опубликованную карикатуру «бесстыдной» и подтвердил, что задержаны не только автор рисунка, но также главный редактор, дизайнер и директор издания.

Министр опубликовал в соцсетях видео момента задержания карикатуриста. На кадрах видно, как художника ведут по лестнице с заломленными за спину руками. Турецкие власти поспешили осудить рисунок, а у редакции журнала LeMan после публикации собралась протестная группа, которая забрасывала здание камнями.

LeMan отверг обвинения в богохульстве, заявив, что на рисунке изображены два крылатых существа над осаждённым городом, один из которых говорит: «Мир тебе, я Мухаммед», а другой отвечает: «Мир тебе, я Муса» (арабское имя Моисея). В редакции подчеркнули, что имя Мухаммед было использовано потому, что оно самое распространённое мужское имя в исламском мире, а изображение не предназначалось для изображения пророка.

Во многих мусульманских странах, в том числе в Турции, любые изображения пророка Мухаммеда считаются оскорблением религиозных чувств. Подобные случаи нередко приводят к массовому недовольству и публичным протестам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шведский автор карикатуры на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в дорожно-транспортном происшествии в Швеции. Во Франции школьница призналась в клевете на учителя, убитого за оскорбление ислама. Французский суд вынес приговоры обвиняемым в терактах против Charlie Hebdo.