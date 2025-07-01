  • Новость часаПосол Азербайджана покинул здание МИД России без комментариев
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    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу
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    Тела фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге доставили в Баку
    Госдеп США ответил на слова Лаврова об угрозе краха НАТО
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    37 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

    4 комментария
    1 июля 2025, 10:24 • Новости дня

    Bloomberg: В Турции задержали карикатуриста из-за скандального рисунка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Карикатуриста и сотрудников сатирического журнала LeMan задержали после публикации рисунка, который власти Турции сочли изображением пророка Мухаммеда.

    Турецкая полиция задержала карикатуриста, работавшего в сатирическом журнале LeMan, из-за иллюстрации, которую власти страны сочли изображением пророка Мухаммеда, сообщает Bloomberg. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая назвал опубликованную карикатуру «бесстыдной» и подтвердил, что задержаны не только автор рисунка, но также главный редактор, дизайнер и директор издания.

    Министр опубликовал в соцсетях видео момента задержания карикатуриста. На кадрах видно, как художника ведут по лестнице с заломленными за спину руками. Турецкие власти поспешили осудить рисунок, а у редакции журнала LeMan после публикации собралась протестная группа, которая забрасывала здание камнями.

    LeMan отверг обвинения в богохульстве, заявив, что на рисунке изображены два крылатых существа над осаждённым городом, один из которых говорит: «Мир тебе, я Мухаммед», а другой отвечает: «Мир тебе, я Муса» (арабское имя Моисея). В редакции подчеркнули, что имя Мухаммед было использовано потому, что оно самое распространённое мужское имя в исламском мире, а изображение не предназначалось для изображения пророка.

    Во многих мусульманских странах, в том числе в Турции, любые изображения пророка Мухаммеда считаются оскорблением религиозных чувств. Подобные случаи нередко приводят к массовому недовольству и публичным протестам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведский автор карикатуры на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в дорожно-транспортном происшествии в Швеции. Во Франции школьница призналась в клевете на учителя, убитого за оскорбление ислама. Французский суд вынес приговоры обвиняемым в терактах против Charlie Hebdo.

    30 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

    Правительство внесло Daimler Truck AG в санкционный перечень иностранных компаний

    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн Daimler Truck AG был официально включен в российский санкционный список согласно обновленному постановлению, опубликованному на портале правовых актов.

    Правительство России внесло компанию Daimler Truck AG из Германии в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры, передает РИА «Новости». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В тексте постановления указано: «Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры… Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)».

    Ранее Daimler Truck владел 15% акций российского автопроизводителя «Камаз». В феврале 2024 года стало известно, что немецкая компания продала свою долю, однако генеральный директор «Камаза» не сообщил, кому именно были переданы акции.

    Daimler Truck Holding AG - крупнейший производитель грузовых автомобилей и автобусов. Создана в 2021 году путем выделения в отдельное предприятие дочерней структуры Mercedes-Benz Group.  Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

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    30 июня 2025, 18:20 • Новости дня
    Установлены исполнившие песню о Бандере в Тольятти
    Установлены исполнившие песню о Бандере в Тольятти
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Личности участников инцидента с песнями о Степане Бандере в тольяттинском парке установлены, сообщили в следственном управлении СК по Самарской области.

    Всего было семь участников события, проводятся следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза, пояснили в ведомстве ТАСС.

    Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о несовершеннолетних, их доставили в следственный отдел. Там им объявили об уголовном деле и провели беседу. Планируется освободить их под подписку о невыезде.

    Ранее в Тольятти завели уголовное дело о реабилитации нацизма после появления видео, на котором группа подростков в городском парке поет песню, посвященную Степану Бандере.

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    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    30 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    По факту исполнения в парке Победы в Тольятти гимна Украины и песни о Бандере завели дело
    По факту исполнения в парке Победы в Тольятти гимна Украины и песни о Бандере завели дело
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Тольятти возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма после появления видео, на котором группа подростков в городском парке поет песню, посвященную Степану Бандере.

    Полиция приступила к проверке после появления видео в Telegram-каналах, на котором группа подростков, предположительно выпускников, поет песню о Степане Бандере и гимн Украины, передает РИА «Новости».

    Видео якобы было снято после выпускного в парке Победы в Тольятти. В ГУ МВД России по Самарской области пояснили, что сотрудники полиции занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего и по итогам проверки примут меры в соответствии с законом.

    Позже пресс-служба регионального управления СК России сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что были выявлены видеозаписи с противоправными действиями подростков в Тольятти, «исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма». Следователи выясняют все обстоятельства инцидента и продолжают сбор доказательств.

    Ранее подростки-экстремисты в Волгограде сожгли копию Знамени Победы. Следственный комитет задержал группу подростков, которые поджигали автомобили выходцев из стран СНГ и национальных республик.

    Следователи возбудили уголовное дело после повреждения подростками экспозиции в парке Победы в Калининградской области, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

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    30 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку
    Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку
    @ APA

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджанские власти уже более двух часов не допускают российских дипломатов к журналистам из России в Баку, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Азербайджанская сторона не допускает российских дипломатов к журналистам из России и не объясняет причин происходящего, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, сотрудники консульского отдела российского посольства не могут попасть к российским журналистам, и информации о причинах таких действий азербайджанские власти не предоставляют.

    Захарова отметила: «Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов».

    Она добавила, что посольство России проинформировало МИД, МВД и Службу государственной безопасности Азербайджана, однако ответа на запросы не поступило. МИД РФ выразил обеспокоенность тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с российскими журналистами.

    Ранее Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Здание «Sputnik Азербайджан» в Баку оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, срочно вызвали в офис для выяснения обстоятельств.

    Напомним, Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых после задержаний подозреваемых в убийствах в Екатеринбурге.

    Сообщалось, что МВД и Следственный комитет задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет в Екатеринбурге.

    Политологи объяснили причины демарша Баку и его поддержку подозреваемых.

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    30 июня 2025, 21:14 • Новости дня
    В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly
    В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly
    @ Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Редактор международного видеопортала Ruptly была задержана в Азербайджане, куда она прибыла в частном порядке по согласованию с редакцией.

    Сотрудница Ruptly Айтекин Гусейнова была задержана в Баку у офиса Sputnik, когда снимала на телефон обыски, проходившие в здании, сообщила редакция агентства, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Гусейнова, обладающая гражданством России и Азербайджана, находилась в Баку с частным визитом. По просьбе редакции она направилась к офису «Sputnik Азербайджан», чтобы снять на телефон проходящие обыски.

    В редакции Ruptly добавили, что Гусейнова самостоятельно предложила помощь в освещении событий вокруг задержания коллег из Sputnik. Примерно в 16.00 мск она прибыла к зданию офиса и вскоре сообщила о съемке ареста. После этого связь с ней прервалась.

    Позже мать журналистки подтвердила факт задержания.

    Ранее в Баку азербайджанские силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

    Сообщалось, что Азербайджан провел силовую операцию в офисе Sputnik в Баку. Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    Комментарии (20)
    30 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы подозреваются в гибели 44 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге задержанные по делу об ОПГ могут быть связаны с массовым отравлением спиртосодержащей жидкостью осенью 2021 года, когда жертвами стали 44 человека, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Фигуранты резонансного дела о заказных убийствах в Екатеринбурге могут быть причастны к организации поставок суррогатного алкоголя, из-за которого осенью 2021 года погибли 44 человека. По предварительным данным, ОПГ владела сетью киосков, где реализовывали контрафактную табачную продукцию и поддельный алкоголь, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что организаторами указанных поставок были «одни из задержанных». Встречи членов группировки происходили в ресторане «Баку Плаза» и кафе «Каспий» в Екатеринбурге.

    Торговля суррогатом велась в торговых павильонах города, стоимость напитка составляла от 100 до 140 рублей за литр. В одной из партий спиртосодержащей жидкости был зафиксирован метанол в смертельно опасной концентрации, всего от отравления пострадал 51 человек.

    В 2021 году семеро обвиняемых по этому делу были приговорены к срокам от трех лет условно до шести с половиной лет колонии. Позднее Свердловский областной суд ужесточил наказания для шести фигурантов до девяти-десяти лет лишения свободы.

    На прошлой неделе следователи задержали участников группировки по новому делу об убийствах и покушениях, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Основным мотивом этих преступлений, по версии следствия, стал передел сфер влияния в бизнесе. В рамках расследования проведено 14 обысков, 11 осмотров транспорта и помещений, а также 10 допросов свидетелей. Один из подозреваемых скончался от сердечной недостаточности, причины смерти другого устанавливаются. Несколько задержанных согласились сотрудничать со следствием и дали признательные показания.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    Напомним, суд в Екатеринбурге взял под стражу подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных еще несколько лет назад. В частности, выходцы из Азербайджана Мазахир и Акиф Сафаровы были взяты под стражу до 19 июля по ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В том числе задержанные подозреваются в убийствах по найму. По версии следствия, они были причастны к покушениям на убийство, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах.

    После этого инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в Баку после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    Азербайджанская сторона намерена провести свою экспертизу тел фигурантов дела, которые были выходцами из Азербайджана.

    В ответ на задержания членов этнической ОПГ власти Азербайджана отменили культурные мероприятия с участием российских учреждений, отказались от встречи с делегацией Федерального собрания и инициировали обыск в офисе агентства Sputnik.

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    30 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин дал совет, как правильно качать пресс

    Путин рассказал футболистам Херсонской области, как правильно качать пресс

    Путин дал совет, как правильно качать пресс
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время онлайн-совещания по развитию Донбасса и Новороссии президент России Владимир Путин обратил внимание на тренировку футболистов из Херсонской области и дал совет по технике упражнения на пресс.

    Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Донбасса и Новороссии заметил на экране тренировку футболистов из Херсонской области, передает ТАСС.

    Он обратился к директору новой школы в Геническом районе Ильмии Челебиеву с вопросом о происходящем за его спиной в кадре.

    После того как Челебиев подтвердил наличие спортсменов на новой спортплощадке, Путин отметил: «Вот видите, я вижу то, что они делают – пресс подкачивают. Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Президент также жестом показал, как именно нужно держать руки при выполнении упражнения.

    Глава государства порекомендовал директору школы передать этот совет футболистам. На это Челебиев пообещал: «Обязательно!»

    Ранее Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны достигнуть российских стандартов по всем ключевым показателям и по качеству жизни людей к 2030 году.

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    30 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Украина назвала переданные НАТО корабли именами российских городов

    Украина присвоила переданным Западом тральщикам имена Мариуполя и Мелитополя

    Tекст: Вера Басилая

    Украина назвала два тральщика, переданные Нидерландами и Бельгией, в честь российских городов – «Мариуполь» и «Мелитополь».

    Тральщики, выведенные из эксплуатации и переданные Украине Нидерландами и Бельгией, получили новые названия – «Мариуполь» и «Мелитополь». Ранее эти корабли назывались M923 Narcis и M863 Vlaardingen и были построены в 1980-х годах. Теперь они носят имена городов, освобожденных Вооруженными силами России в ходе спецоперации, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военное обозрение».

    Тральщики передали Украине на бельгийской военной базе Зебрюгге. Несмотря на новые названия, корабли остаются на территории Бельгии, так как у Украины нет возможности переместить их в Одессу. Аналогичная ситуация ранее возникла с британскими кораблями, переданными Украине.

    В дополнение к двум уже переданным тральщикам, до конца текущего года ВСУ планируют получить еще один корабль такого же типа. Он уже получил название «Геническ».

    Всего тральщиков типа Tripartite было построено 35 единиц: 15 – для Нидерландов, по десять – для Бельгии и Франции.

    Нидерланды решили передать на Украину более 100 кораблей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие надводные корабли должны появиться у Украины, насколько они опасны и почему эту угрозу не стоит недооценивать.

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    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    @ ski-rus.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

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    30 июня 2025, 16:38 • Новости дня
    ООН сообщила о казнях россиян украинскими военными
    ООН сообщила о казнях россиян украинскими военными
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные, по данным доклада ООН, с февраля 2022 года казнили не менее 26 российских военнослужащих.

    Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованным в Женеве, украинские военные февраля 2022 года казнили по меньшей мере 26 российских солдат, находившихся в плену или раненных, передает «РИА Новости».

    Один из последних подтвержденных случаев произошел в Донецкой области в конце 2024 года, еще один инцидент зафиксирован в Харьковской области в феврале 2025 года.

    Доклад УВКПЧ сообщает, что большинство казней российских военнослужащих были совершены в 2022 году и начале 2023 года. Уточняется, что все жертвы были мужчинами и не принимали участия в боевых действиях на момент казни.

    Ранее Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных.

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    30 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине

    СМИ сообщили о недостаче миллиарда евро в военном бюджете Германии для Украины

    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В оборонном бюджете Германии на следующий год неожиданно обнаружилась разница в один миллиард евро, предназначенный для военной поддержки Украины.

    Информация о недостаче появилась в публикации издания Bild, передает Bild. Журналисты отмечают, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о намерении выделить на военную помощь Украине девять миллиардов евро на 2025 год. Однако в окончательном проекте бюджета, представленном министерством финансов Германии, эта сумма снизилась до восьми миллиардов евро.

    По данным Bild, Писториус анонсировал сумму в девять миллиардов евро при визите в Киев 12 июня. Спустя неделю министерство обороны уточнило, что только 7,3 млрд евро уже одобрены парламентом, а 1,9 млрд ожидают одобрения в бундестаге. В итоге, сумма, заложенная в бюджете, оказалась меньше заявленной.

    Журналисты Bild называют ситуацию в оборонном ведомстве Германии «финансовым хаосом». Также отмечается, что 23 июня был представлен и утвержден проект бюджета, в котором предусмотрено только 8,3 млрд евро для поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что вместе с Писториусом направил письмо странам ЕС с просьбой предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался звонить президенту России Владимиру Путину, опасаясь обострения ситуации на Украине после таких контактов. Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.

    Комментарии (14)
    30 июня 2025, 20:16 • Новости дня
    Танкер с нефтью взорвался у берегов Ливии
    Танкер с нефтью взорвался у берегов Ливии
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    У берегов Ливии произошел взрыв на танкере Vilamoura с 1 млн баррелей нефти, при этом разлива сырья и жертв среди экипажа удалось избежать.

    В результате происшествия было затоплено машинное отделение, однако утечки нефти не произошло, а экипаж судна не пострадал, передает РБК.

    Причины взрыва пока неизвестны. Судно вышло под флагом Маршалловых Островов из порта Зейтина и следовало в Гибралтар. На данный момент его буксируют в Грецию для оценки ущерба, завершить операцию планируют к 2 июля.

    По данным MarineTraffic, Vilamoura находится сейчас в Восточном Средиземноморье. Как уточняет агентство, в апреле и мае танкер заходил в российские порты для перевозки казахстанской нефти через Усть-Лугу и терминал КТК около Новороссийска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские власти приняли решение отправить российский танкер «Хатанга» на утилизацию.

    Комментарии (10)
    30 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Новейшие российские дроны «Герань-3» атаковали объекты ВСУ в Харькове и Одессе
    Новейшие российские дроны «Герань-3» атаковали объекты ВСУ в Харькове и Одессе
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе был нанесен с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

    Массированная атака по объектам в Харькове и Одессе проведена с применением новейших российских реактивных беспилотников «Герань-3», сообщает «Военное обозрение».

    Отмечается, что ранее аналогичные дроны уже использовались, однако официальных заявлений от Министерства обороны России об их применении не поступало. Украинские источники сообщили о находке обломков беспилотника с четкой маркировкой «Герань-3» после удара по Киеву.

    Инновационная разработка отличается от предыдущей версии «Герань-2» по характеристикам и техническому исполнению. Об этом свидетельствуют не только маркировка, но и обнаруженные части реактивного двигателя меньшего размера. Украинская пресса также публиковала фотографии фрагментов неизвестных ранее беспилотников, что вызвало предположения о появлении новых модификаций.

    По поступившей информации, дрон-камикадзе «Герань-3» оборудован компактным двухконтурным турбореактивным двигателем, позволяющим набирать до 600 километров в час по маршруту к цели и до 800 километров в час при пикировании. Это значительно превышает скорость предыдущей модели «Герань-2», которая составляет 150-170 километров в час. Вес аппарата достигает 200 килограммов, из которых 50 килограммов составляет боевая часть. По поражающей мощности дрон сопоставим с крылатой ракетой.

    Ранее беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР. ВКС России нанесли удары по укрепрайону ВСУ в районе Попова Яра в ДНР. Вооруженные силы России при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» разрушили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

    Комментарии (7)
    30 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Азербайджанские силовики задержали руководителей «Sputnik Азербайджан»
    Азербайджанские силовики задержали руководителей «Sputnik Азербайджан»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Баку азербайджанские силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

    Журналистам предъявлены обвинения «в связях с ФСБ», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Армения. Дипломатов российского посольства к задержанным не допустили. Агентство предпринимает попытки установить связь с задержанными сотрудниками.

    При этом никаких официальных уведомлений о запрете на профессиональную деятельность в Азербайджане ни Картавых, ни Белоусов ранее не получали.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    13 комментариев

    Ранее Азербайджан провел силовую операцию в офисе Sputnik в Баку. Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами.

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    30 июня 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    Аналитик Рожин: Заход в Днепропетровскую область даст России стратегические и дипломатические козыри

    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Закрепление российских сил в первом населенном пункте Днепропетровской области наносит моральный и репутационный удар по ВСУ, а также открывает для России перспективу занятия Павлограда – важнейшего логистического узла для снабжения противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из села Дачное.

    «Занятие села Дачное российскими войсками имеет прежде всего символическое значение. Сам факт присутствия наших сил в Днепропетровской области дает Москве дополнительные козыри на переговорах по урегулированию украинского кризиса», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Судя по всему, в течение лета мы увидим развитие российских операций на юго-востоке Днепропетровской области. Можно рассчитывать, что наши войска освободят несколько населенных пунктов крупнее Дачного, например – Новопавловку. Чтобы этого не допустить, ВСУ будут перебрасывать сюда резервы с других участков, ослабляя их и давая нам дополнительные возможности для прорывов», – указал спикер.

    «Впрочем, это направление имеет и стратегически важную перспективу. Российские силы, не торопясь, но уверенно идут к Павлограду – крупному логистическому центру, через который снабжаются украинские группировки в Харькове и Донбассе. Даже сама угроза занятия этого узла создаст серьезные проблемы ВСУ», – детализировал эксперт.

    «Показательно, что Киев всеми силами пытается скрыть наши успехи, рассказывая про якобы стабилизацию фронта и не признавая, что линия боевого соприкосновения движется на запад. Но от самих военных этого не скроешь, а потому каждое потерянное село будет все сильнее бить по морально-психологическому настрою ВСУ», – подчеркнул собеседник.

    «Успехи ВС России сказываются и на простых украинцах – они не хотят идти на фронт. Резерв добровольцев почти исчерпан. Киеву приходится усиливать мобилизацию за счет силовых методов – выхватывая людей на улицах. По мере роста доли таких бойцов в армии просаживается и общий уровень морально-психологического состояния противника», – пояснил он.

    «Сейчас значительная часть ВСУ воюют, что называется, из-под палки. Все меньше мотивированных бригад с кадровыми военными. В итоге украинские силы теряют устойчивость в обороне и все менее эффективны в наступательных действиях», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта Днепропетровской области – из села Дачное, там идет зачистка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, наступление российских сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.

    Кроме того, по словам Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, Россия нанесла удар по Новомосковскому трубному заводу в Днепропетровской области, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой.

    Лебедев заявил: «Завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты». Он добавил, что на этом предприятии также изготавливают части для ракет и детали для беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из залогов успешного захода российских сил в Днепропетровскую область стал контроль междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР.

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