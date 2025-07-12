В Москве заочно арестовали алжирца за преследование экс-супруги

Савеловский суд Москвы заочно арестовал алжирского бизнесмена Урради за преследование экс-супруги

Tекст: Мария Иванова

Савеловский районный суд Москвы санкционировал заочный арест предпринимателя Абделькадера Урради, уроженца Алжира, который обвиняется в истязаниях, угрозах, нарушении неприкосновенности частной жизни и уничтожении имущества, сообщает ТАСС.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Урради находится в федеральном розыске и обвиняется по нескольким статьям УК РФ, включая препятствование профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, умышленное уничтожение имущества, истязание и нарушение частной жизни.

Следствие отмечает, что Урради преследовал бывшую жену, россиянку Дарью Новикову, и их сына на протяжении ряда лет, угрожал им, а также следил за ними.

По словам экс-супруги, Урради нападал на нее в общественных местах, причинил легкий вред здоровью, а также неоднократно нарушал ее личное пространство. Следствие отмечает, что после расставания бизнесмен из Алжира продолжал систематически угрожать бывшей семье и совершать противоправные действия.

Ранее суд в Москве отказал польскому гражданину в требовании вернуть деньги, которые он подарил россиянке до свадьбы.