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В Москве заочно арестовали алжирца за преследование экс-супруги
Савеловский суд Москвы заочно арестовал алжирского бизнесмена Урради за преследование экс-супруги
В Москве заочно арестован предприниматель из Алжира Абделькадер Урради, которого обвиняют в преследовании бывшей жены с сыном и истязаниях.
Савеловский районный суд Москвы санкционировал заочный арест предпринимателя Абделькадера Урради, уроженца Алжира, который обвиняется в истязаниях, угрозах, нарушении неприкосновенности частной жизни и уничтожении имущества, сообщает ТАСС.
Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
Урради находится в федеральном розыске и обвиняется по нескольким статьям УК РФ, включая препятствование профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, умышленное уничтожение имущества, истязание и нарушение частной жизни.
Следствие отмечает, что Урради преследовал бывшую жену, россиянку Дарью Новикову, и их сына на протяжении ряда лет, угрожал им, а также следил за ними.
По словам экс-супруги, Урради нападал на нее в общественных местах, причинил легкий вред здоровью, а также неоднократно нарушал ее личное пространство. Следствие отмечает, что после расставания бизнесмен из Алжира продолжал систематически угрожать бывшей семье и совершать противоправные действия.
Ранее суд в Москве отказал польскому гражданину в требовании вернуть деньги, которые он подарил россиянке до свадьбы.