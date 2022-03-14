Суд разрешил россиянке не возвращать деньги бывшему жениху из Польши

Коротченко назвал причины личного присутствия Кадырова на фронте под Киевом

«В появлении лидера Чечни на Украине есть символический, политический и военный смысл», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».

«Личное присутствие Кадырова в районе Киева необходимо для максимальной координации и решительных действий чеченских силовиков, принимающих участие в спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины», – считает Коротченко.

«Кроме того, в определенной степени это и исторический момент, предполагающий захват руководства нацистов, включая советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Поэтому в данном случае здесь есть символический, политический и военный смысл присутствия главы Чечни непосредственно в боевых порядках войск накануне вхождения в Киев», – пояснил эксперт.

«Что касается сроков и планов взятия столицы Украины, то любые рассуждения здесь лишены смысла. Для этого необходимо владеть полной информацией. А лидер Чечни говорит о том, что как только последует приказ о штурме города, так чеченский полк и войдет туда», – отметил Коротченко.

По его словам, чеченский спецназ в составе Росгвардии и военизированные формирования республики – это хорошо подготовленные и мотивированные военнослужащие, обладающие всем необходимым опытом для выполнения поставленных задач, особенно – в условиях городских боев. «А кто и на каких позициях находится – знают конкретные командиры на местах. Однако все мероприятия спланированы и будут реализованы в положенные сроки», – заключил собеседник.

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».

Кадыров написал в Telegram, комментируя сообщения о том, что украинская разведка из разных источников узнает о возможном местонахождении главы Чечни: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?».

«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.

Кадыров также указал, что «с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».

«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! Пусть восторжествует справедливость!» – заключил он. Между тем депутат Госдумы Адам Делимханов записал видео, где заявил, что находится с 5 тыс. бойцов под Мариуполем, а также предложил бандеровцам сдаться или застрелиться.

Ранее Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом», пообещав «постучать в двери» политика.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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