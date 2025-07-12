Лавров заявил о поддержке КНДР всех целей спецоперации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Северная Корея выразила однозначную поддержку всем целям специальной военной операции России и действиям руководства страны, сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, КНДР подтвердила солидарность с российской армией и выразила готовность участвовать в выполнении стратегических договоренностей.

Лавров отметил, что инициатива по военной помощи при освобождении Курской области исходила от северокорейской стороны. Министр подчеркнул: «У нас не было причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности».

В ходе переговоров стороны договорились об увековечении памяти бойцов Корейской народной армии, погибших за освобождение Курской области. Лавров сообщил, что будет создан монумент и реализован проект по сохранению памяти боевого братства России и КНДР, включая события Второй мировой и Великой Отечественной войны. Ожидается, что эти инициативы приобретут конкретную форму в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области. В сети появилось видео с бойцами, которых называют ССО КНДР, после штурма в Плехово. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.