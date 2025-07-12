Лавров предостерег США и союзников от угроз России и КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает США, Южную Корею и Японию от попыток выстроить отношения этих стран против России и КНДР, передает ТАСС. По его словам, руководство КНДР заранее сделало выводы о безопасности региона, что позволило предотвратить применение силы против этой страны, несмотря на военное строительство США, Японии и Южной Кореи вокруг КНДР.

Лавров отметил, что Россия и КНДР считают опасными попытки создать в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе инфраструктуру НАТО, пишет РИА «Новости». Министр обратил внимание на контрпродуктивность политики формирования блоковых альянсов и продвижения инфраструктуры Североатлантического альянса в регион.

По итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи Лавров заявил, что поступательное развитие сотрудничества между Россией и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР. Ким Чен Ын пообещал военную поддержку России при «нападении Запада». Ким Чен Ын призвал к радикальному усилению военной подготовки армии КНДР.