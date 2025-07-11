Путин поручил фонду «Талант и успех» поддержать таланты Донбасса и Новороссии

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин поручил правительству наделить образовательный фонд «Талант и успех» функциями национального методического центра выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи Донбасса и Новороссии.

Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, фонд теперь будет координировать деятельность по поиску и поддержке способных детей и молодежи в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, пока в этих субъектах не создадут собственные региональные центры.

В документе особо подчеркивается необходимость обеспечить финансирование деятельности фонда в новых регионах, а также установлены сроки исполнения поручения – до 1 декабря текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области открыт филиал арт-кластера «Таврида», ориентированный на молодежь Донбасса и Новороссии.

В столице Донбасса прошла церемония открытия федерального марафона «Знание. Первые» в новых регионах, посвященного 80-летию Победы.

В Национальном центре «Россия» стартовала форумная кампания Росмолодежи на 2025 год, которая охватит 25 регионов и привлечет более 20 тыс. участников, в том числе из Донбасса и Новороссии.