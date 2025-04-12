На презентации нацпроекта «Молодежь и дети» стартовал форумный сезон Росмолодежи

Tекст: Валерия Городецкая

К участникам церемонии обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщили в Росмолодежи.

«Решением президента России зафиксировано в качестве ключевого государственного приоритета – дети и молодежь нашей страны. Очень важно, что вы не просто благополучатели национального проекта «Молодежь и дети», вы его соавторы. Потому что базовый принцип, который задал наш президент при всей государственной работе с молодежью, можно сформулировать так – ничего для детей и молодежи без участия самих детей и молодежи», – заявил Кириенко.

Он также отметил символизм даты старта кампании, подчеркнув, что она совпадает с днем первого полета человека в космос. «Это ваше время, потому что Россия сегодня – действительно страна возможностей. Не случайно старт форумной кампании проходит в великий день для мира, когда впервые наш гражданин Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, открыв космическую эру для человечества. И это символ того, что у каждого из вас безграничные возможности», – сказал он.

Ранее пятая международная премия #МыВместе стартовала на форуме в Москве в Национальном центре «Россия».