Tекст: Вера Басилая

Открытие филиала арт-кластера «Таврида» в Херсонской области стало важным событием для молодежи Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.

Временно исполняющий обязанности министра молодежной политики региона Владислав Ярченко заявил, что арт-кластер станет главным объектом не только Херсонской области, а всех исторических субъектов». Ярченко отметил, что развитие инфраструктуры способствует возвращению жителей региона домой.

Создание творческого пространства «Таврида» на берегу Азовского моря стартовало в феврале 2024 года специалистами ППК «Единый заказчик». Площадь арт-кластера составляет 18,5 га, резиденция может принять 420 участников, 50 экспертов и гостей, а также 60 сотрудников.

Руководитель проекта Анна Курочка сообщила, что творческий поселок «Счастливцево» также начал работу вместе с филиалом «Таврида. АРТ». По ее словам, поселок функционирует как круглогодичный образовательный центр и станет кроссдисциплинарной площадкой, соединяющей спорт, технические и искусствоведческие направления.

В ближайшее время стартуют две программы – «Код Счастливцево» для художников Донбасса и Новороссии и «Команда изменений: молодежь двух морей», направленная на молодежную политику региона.

В церемонии открытия «Тавриды. Арт» по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Ранее президент России Владимир Путин отметил роль молодежных центров Донбасса и Новороссии в интеграции этих регионов.