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Индонезия экстрадировала обвиняемого в торговле персональными данными россиянин
Гражданин России, обвиняемый в получении взятки и торговле личными данными, был передан российским правоохранителям в аэропорту Денпасара после задержания в Индонезии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По версии следствия, в 2019 году злоумышленник вступил в преступное сообщество, которое среди прочего занималось торговлей персональной информацией граждан, содержащейся в информационно-справочных массивах и базах данных российских государственных органов», – рассказала Волк.
По ее словам, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 137, 210 и 290 УК России. На основании предоставленных ГУ МВД России по Краснодарскому краю материалов, в марте 2022 года был организован международный розыск фигуранта.
«Благодаря задействованию каналов Интерпола сотрудниками российского Бюро совместно с коллегами из УМС МВД России установлено, что разыскиваемый находится на территории Республики Индонезия», – отметила представитель ведомства.
В июне 2025 года подозреваемый был задержан и экстрадирован.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, наркоторговец Владимир Полянский будет передан российским властям после решения Верховного суда Колумбии о его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности за руководство структурным подразделением преступного сообщества и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.
Кроме того, монгольские власти решили выдать российской стороне подозреваемого в хищении средств при ликвидации свалки в Бурятии Соднома Будатарова, сообщили в Генеральной прокуратуре России.