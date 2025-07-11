Индонезия экстрадировала обвиняемого в торговле персональными данными россиянин

Tекст: Ирма Каплан

«По версии следствия, в 2019 году злоумышленник вступил в преступное сообщество, которое среди прочего занималось торговлей персональной информацией граждан, содержащейся в информационно-справочных массивах и базах данных российских государственных органов», – рассказала Волк.

По ее словам, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 137, 210 и 290 УК России. На основании предоставленных ГУ МВД России по Краснодарскому краю материалов, в марте 2022 года был организован международный розыск фигуранта.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола сотрудниками российского Бюро совместно с коллегами из УМС МВД России установлено, что разыскиваемый находится на территории Республики Индонезия», – отметила представитель ведомства.

В июне 2025 года подозреваемый был задержан и экстрадирован.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, наркоторговец Владимир Полянский будет передан российским властям после решения Верховного суда Колумбии о его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности за руководство структурным подразделением преступного сообщества и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

Кроме того, монгольские власти решили выдать российской стороне подозреваемого в хищении средств при ликвидации свалки в Бурятии Соднома Будатарова, сообщили в Генеральной прокуратуре России.