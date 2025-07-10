ФСЭГ спрогнозировал наступление «золотого века» для газа

Tекст: Валерия Городецкая

Долгосрочный прогноз по мировому спросу на газ будет пересмотрен в сторону повышения, заявил Хамель на семинаре ОПЕК, передает ТАСС. По его словам, газовый отчет организации, который выйдет позже в этом году, ожидает значительного увеличения перспектив роста по сравнению с предыдущими оценками.

В прошлом году потребление газа уже достигло рекордных показателей, обеспечив до 35% прироста мирового спроса на первичную энергию, сообщил Хамель. «Золотой век газа еще впереди, и на долгие годы. И я считаю, это абсолютно нормально и естественно. Природный газ – величайший из углеводородов – он гибкий, универсальный, доступный по цене», – подчеркнул он.

ФСЭГ ожидает роста мирового спроса на газ на 2% в 2024 и 2025 годах, к 2035 году – на 17%, а к 2050 году – на 36%. В случае ускоренного сценария рост потребления к 2050 году может достичь 40%.

Глава ФСЭГ отметил, что газ не конкурирует с альтернативными источниками энергии, а выступает их партнером. Он также указал, что производство «голубого водорода» остается более дешевым вариантом – 2 доллара за килограмм против 6–8 долларов для «зеленого водорода».

Ранее Венесуэла объявила о планах начать экспорт газа в 2027 году.

В мае Европа зафиксировала исторический максимум поступления сжиженного природного газа, что на 38% больше за аналогичный период прошлого года.