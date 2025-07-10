Пожар в Пушкино во время ремонта дома оставил жильцов без крыши

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожар в жилом доме на Московском проспекте в подмосковном Пушкино вспыхнул во время капитального ремонта, передает ТАСС. Произошло возгорание строительных материалов на крыше здания, площадь пожара составила 500 кв. метров. Жители дома были эвакуированы.

По данным пресс-службы прокуратуры Московской области, Пушкинская городская прокуратура контролирует соблюдение прав жильцов и организовала проверку деятельности подрядчика, допустившего нарушение техники безопасности.

В администрации округа сообщили, что движение транспорта по Московскому проспекту от Писаревского проезда до улицы Вокзальной перекрыто в связи с работой спецтехники по ликвидации пожара. Открытое горение было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел на крыше пятиэтажного дома, его площадь составила 500 кв. метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на складе ГСМ в Пушкино ликвидировали открытое горение. Пожар на этом складе ранее локализовали. Во время пожара на складе ГСМ в Пушкино прогремели хлопки.