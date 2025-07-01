Мишустин объявил о ежегодной семейной выплате родителям с небольшим доходом

Tекст: Елизавета Шишкова

Будет введена ежегодная семейная выплата для работающих родителей с доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Уже с будущего июня для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже чем полтора региональных прожиточных минимума, начнет действовать так называемая ежегодная семейная выплата», – заявил Мишустин. Он уточнил, что речь идет о компенсации части уплаченного налога на доходы физических лиц.

Глава правительства пояснил, что налог для таких семей будет пересчитан по сниженной ставке 6%, а разница между стандартной и пониженной ставкой будет возвращаться родителям ежегодно. Новая мера направлена на поддержку семей с невысоким уровнем дохода и должна помочь справиться с финансовыми трудностями.

Также премьер-министр отметил, что минимальный размер оплаты труда в России с начала этого года вырос на 16,5% и теперь превышает 22,4 тыс. рублей. Он подчеркнул: «Правительство последовательно увеличивает минимальный размер оплаты труда темпами, которые опережают инфляцию, – с января он прибавил 16,5%, превысил 22,4 тыс. рублей, но в следующем году, конечно, нужен не меньший рост. Это очень важно для порядка 4 млн человек, чьи зарплаты привязаны к такому показателю».

Кроме того, к 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда до 35 тыс. рублей, добавил Мишустин.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда будет увеличен. Рост минимального размера оплаты труда повлияет на миллионы работников в России.