Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.22 комментария
Песков сообщил о возможном международном звонке Путина во вторник
Песков сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор во вторник
Президент Владимир Путин может провести во вторник во второй половине дня международный телефонный разговор.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге отметил, что во второй половине дня не исключается проведение международного телефонного разговора, сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул: «Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора». Более подробной информации о потенциальном собеседнике или теме обсуждения пресс-секретарь не привел. В графике президента, помимо телефонного разговора, запланированы совещания и рабочие встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин намерен провести встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым.
Также в столице России 2 июля президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут переговоры с акцентом на укрепление стратегического партнерства между странами.