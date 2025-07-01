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    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    50 комментариев
    1 июля 2025, 13:08 • Новости дня

    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»

    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    О применении модернизированных беспилотных летательных аппаратов «Лютый» под Ижевском сообщил главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

    В Telegram-канале Ura.ru отмечается,  что эти дроны представляют собой одну из крупнейших моделей БПЛА-камикадзе, которые широко используются украинской стороной для проведения ударов по территории России.

    По словам Федутинова, «Лютый» входит в число не менее пяти наиболее часто применяемых моделей дронов. Специалист сообщил, что на Украине налажено масштабное производство таких беспилотников, что отчасти способствует снижению их стоимости.

    Он также добавил, что украинские разработчики, вероятно, параллельно совершенствуют технологии удешевления изготовления аппаратов.

    Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что при атаке украинских дронов на одно из предприятий в Ижевске погибли и пострадали люди, есть тяжелораненые.

    30 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

    Правительство внесло Daimler Truck AG в санкционный перечень иностранных компаний

    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн Daimler Truck AG был официально включен в российский санкционный список согласно обновленному постановлению, опубликованному на портале правовых актов.

    Правительство России внесло компанию Daimler Truck AG из Германии в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры, передает РИА «Новости». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В тексте постановления указано: «Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры… Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)».

    Ранее Daimler Truck владел 15% акций российского автопроизводителя «Камаз». В феврале 2024 года стало известно, что немецкая компания продала свою долю, однако генеральный директор «Камаза» не сообщил, кому именно были переданы акции.

    Daimler Truck Holding AG - крупнейший производитель грузовых автомобилей и автобусов. Создана в 2021 году путем выделения в отдельное предприятие дочерней структуры Mercedes-Benz Group.  Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

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    30 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Украина назвала переданные НАТО корабли именами российских городов

    Украина присвоила переданным Западом тральщикам имена Мариуполя и Мелитополя

    Tекст: Вера Басилая

    Украина назвала два тральщика, переданные Нидерландами и Бельгией, в честь российских городов – «Мариуполь» и «Мелитополь».

    Тральщики, выведенные из эксплуатации и переданные Украине Нидерландами и Бельгией, получили новые названия – «Мариуполь» и «Мелитополь». Ранее эти корабли назывались M923 Narcis и M863 Vlaardingen и были построены в 1980-х годах. Теперь они носят имена городов, освобожденных Вооруженными силами России в ходе спецоперации, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военное обозрение».

    Тральщики передали Украине на бельгийской военной базе Зебрюгге. Несмотря на новые названия, корабли остаются на территории Бельгии, так как у Украины нет возможности переместить их в Одессу. Аналогичная ситуация ранее возникла с британскими кораблями, переданными Украине.

    В дополнение к двум уже переданным тральщикам, до конца текущего года ВСУ планируют получить еще один корабль такого же типа. Он уже получил название «Геническ».

    Всего тральщиков типа Tripartite было построено 35 единиц: 15 – для Нидерландов, по десять – для Бельгии и Франции.

    Нидерланды решили передать на Украину более 100 кораблей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие надводные корабли должны появиться у Украины, насколько они опасны и почему эту угрозу не стоит недооценивать.

    Комментарии (19)
    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    @ ski-rus.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

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    30 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    @ MBDA/ABACAPRESS.COM/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Донецк подвергся атаке ракет Storm Shadow со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили оперативные службы ДНР. Информационные агентства сообщают, что погиб один человек.

    «Информация о повреждениях уточняется», – сообщили в оперативных службах.

    По данным ТАСС, один человек погиб и по меньшей мере двое мирных жителей ранены.

    РИА «Новости» сообщает, что жертвой обстрела стала женщина. Также сообщается, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять машин и несколько зданий, включая супермаркет.

    Напомним, над центром Донецка прозвучали взрывы, загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».

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    1 июля 2025, 01:24 • Новости дня
    Мужчины сбежали с Украины по письмам с подписью Александра III

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная военная администрация выдавала разрешения на выезд мужчинам с Украины по обращениям несуществующей организации с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка, сообщают украинские СМИ.

    Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу на основании писем от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». В минюсте Украины подтвердили, что такой организации не существует, а почта, с которой приходили обращения, неактивна. Директором значился Александр Николенко, однако в реестрах страны находятся сотни человек с таким именем, передает ТАСС.

    Осенью 2022 года организация отправила в ОВА пять писем, после чего восемь мужчин получили разрешения на выезд. Семь из них не вернулись обратно на Украину. Среди выехавших оказался 25-летний Артем Лущан, который пересек границу вместе с внештатным советником главы ОВА Алексеем Шевчуком. За три дня до этого Лущан был внесен в систему «Шлях» как водитель-волонтер на основании обращения «Гуманитарной надежды нации». Шевчук вернулся через три дня, а Лущан остался в Польше.

    Разрешения на выезд выдавались также по обращениям другой несуществующей организации – «Львовский путешественник».

    Львовская ОВА, отвечая на запрос журналистов, заявила, что знает только об одном мужчине, нарушившем сроки пребывания за границей, а в июне 2024 года Госпогранслужба отменила ему разрешение на выезд. В администрации подчеркнули, что ответственность за достоверность сведений в письмах несли заявители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины пытаются различными способами избежать мобилизации. Некоторые мужчины маскируются под животных, чтобы пересечь границу. С риском для жизни уклонисты пробуют пересечь реку Тиса на границе Украины и Румынии. Мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы уехать в Европу и избежать службы. Также жители Украины переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны.

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    30 июня 2025, 18:36 • Новости дня
    В Москве зарегистрировали самый холодный день июня за всю историю

    Температура в Москве 30 июня опустилась до 12,6 градуса

    В Москве зарегистрировали самый холодный день июня за всю историю
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице России 30 июня была зафиксирована необычно низкая температура, что побило исторические рекорды для этого дня по данным метеостанции ВДНХ.

    Как сообщает ТАСС, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 июня в Москве установлен двойной антирекорд по холоду.

    По его словам, на метеостанции ВДНХ к 15:00 температура воздуха составила лишь 12,6 градуса тепла, что стало минимальным показателем для этого дня за всю историю наблюдений. Тем самым были побиты прежние антирекорды 1962 и 1976 годов, когда температура составляла 14 и 14,7 градуса соответственно.

    Тишковец подчеркнул, что такой холод в столице в конце июня ранее не отмечался, и назвал событие уникальным. В своем телеграм-канале он отмечает важность такого температурного экстремума для климатических наблюдений города.

    Ранее о рекордно низком атмосферном давлении также сообщал другой ведущий сотрудник «Фобоса» Михаил Леус. Барометры на ВДНХ показали 728,3 мм ртутного столба. Позднее Тишковец уточнил, что давление снизилось до 728,0 мм, что стало минимумом за последние 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозировали в Москве температуру ниже обычной на четыре-пять градусов и до 40% июльской нормы осадков. Жителей столицы предупредили о резком похолодании, усилении ветра и проливных дождях с начала июля. В четверг в Москве ожидается возвращение летнего тепла после рекордно холодной и дождливой погоды в конце июня.

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    30 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Шмыгаль: Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов от замороженных активов РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевскому режиму отправили 1,7 млрд долларов доходов от замороженных активов России со стороны Канады, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

    Киев получил около 1,7 млрд долларов от Канады, средства обеспечены доходами от замороженных российских активов, сообщил Шмыгаль, передает РИА «Новости».

    С начала года с учетом последнего транша Украине передали порядка 17,6 млрд долларов за счет замороженных активов России, отметил он.

    В марте Шмыгаль сообщал о схожем трансе в адрес Киева от Оттавы, тот перевод так же был обеспечен доходами от замороженных российских активов.

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    30 июня 2025, 16:46 • Новости дня
    Посол Азербайджана вызван в МИД из-за задержания российских журналистов в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами в Баку.

    В ведомстве заявили, что причиной стали недружественные действия Баку и задержание представителей российских СМИ, к которым ранее не выдвигалось никаких претензий, передает РИА «Новости».

    Ранее Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Здание «Sputnik Азербайджан» в Баку оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, срочно вызвали в офис для выяснения обстоятельств.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    14 комментариев

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    30 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге

    Песков: В Кремле сожалеют из-за решений Баку после задержаний в Екатеринбурге

    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальные представители Кремля выразили сожаление в связи с мерами, принятыми Азербайджаном против России после задержаний азербайджанских граждан в Екатеринбурге.

    По словам Пескова, в Кремле сожалеют по поводу решений, принятых Азербайджаном и касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что, по мнению российской стороны, все происходящее связано исключительно с деятельностью правоохранительных органов и не должно становиться поводом для подобных ответных действий Баку.

    Он заявил, что следует продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые послужили причиной для таких демаршей.

    Песков также подчеркнул, что российская сторона считает необходимым объяснять причины инцидентов для предотвращения дальнейших недоразумений между странами.

    МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране после задержаний подозреваемых в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

    Министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями на территории страны. Политологи объясняют, почему Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах.

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    1 июля 2025, 12:09 • Новости дня
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки украинских беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, которым сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

    В своем Telegram-канале он указал, что после атаки есть погибшие, а также тяжелораненые, которым оказывается вся необходимая помощь в городской больнице.

    Бречалов отметил, что с ранеными работают психологи, а власти продолжают информировать население о новых деталях происходящего.

    Напомним, в ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников. В Ижевске атаке подверглось предприятие. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление.

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    30 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста, сообщило агентство ISNA.

    По данным ISNA, причиной стала официальная поддержка Киевом израильских ударов по территории Ирана, передает ТАСС.

    Передавая ноту, Фарсаи отметил, что действия украинских властей, поддержавших военную агрессию Израиля, фактически означают игнорирование международно-правовых обязательств. В частности, он указал на нарушение принципов Устава ООН и четырех Женевских конвенций.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана.


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    30 июня 2025, 14:52 • Новости дня
    Mundo: ВСУ начали строить укрепления вокруг Чернобыльской АЭС

    Mundo: ВСУ возвели оборонительные сооружения и заграждения у Чернобыльской АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Чернобыльской атомной электростанции заметили активное строительство укреплений и размещение противотанковых заграждений, а также усиление военного присутствия.

    Журналист издания Mundo Альберто Рохас сообщил, что Вооруженные силы Украины приступили к возведению оборонительных сооружений вокруг Чернобыльской атомной электростанции, передает Ura.ru.

    По словам Рохаса, на территорию зоны отчуждения продолжают завозить песок, мешки с землей, а также «зубы дракона» и другие элементы пассивной обороны. Он уточнил, что стройматериалы поступают из других областей Украины, чтобы избежать радиационного заражения.

    Рохас отметил, что во время его визита журналистам запретили фотографировать конкретные укрепления и военные позиции, созданные в последние месяцы.

    Также он рассказал, что в районе Чернобыльской АЭС регулярно замечают бронеавтомобили ВСУ, что говорит о росте военной активности в зоне отчуждения. По его наблюдению, ранее ограниченная для доступа из-за радиации территория теперь становится стратегически укрепленным районом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, но радиационная ситуация осталась нормальной. Сообщалось, что возгорание на Чернобыльской АЭС произошло из-за горючих материалов в обшивке крыши после удара дрона.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент на Чернобыльской АЭС и активность около Запорожской АЭС признаками сохраняющихся ядерных рисков, требующих повышенной готовности агентства.

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    1 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы, пишет Financial Times.

    Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией и снижающейся поддержки со стороны США, передает Financial Times.

    В Финляндии, недавно вступившей в альянс, проходят регулярные масштабные учения, а резервистами числятся почти 900 тыс. человек. Представители Генштаба Финляндии отметили, что, по их мнению, защита страны – это «образ мышления», и подчеркнули важность постоянной готовности.

    Генсек НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва готовит новые военные операции на территории стран НАТО.

    Бывший генсек НАТО Расмуссен отметил, что успех России на Украине может подтолкнуть Владимира Путина к проверке стойкости альянса.

    На практике страны Балтики и Польша уже строят оборонительные линии, вводят обязательную воинскую службу и усиливают военные гарнизоны совместно с союзниками. В Польше реализуется проект «Восточный щит», который предусматривает создание инфраструктуры для отражения возможной атаки. Германия увеличит численность своих войск в Литве до целой бригады в ближайшие годы, а Скандинавские страны расширяют численность армий и размещают новые подразделения у границ России.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что страна не является угрозой, но обязана быть готовой к возможным провокациям. В Литве президент Науседа отметил, что из-за географии Балтийские страны рассчитывают на быстрое прибытие подкреплений в случае атаки. В странах региона усиливаются оборонительные сооружения, строятся бункеры, внедряются современные технологии наблюдения и защиты от дронов.

    Военные эксперты отмечают, что Москва в первую очередь попытается проверить единство НАТО, а не начать полномасштабное вторжение.

    Директор эстонского Центра международной обороны и безопасности Кристи Райк заявила, что для России стратегической целью является подрыв альянса, а не захват отдельных регионов.

    В свою очередь, бывший главнокомандующий финской армии Линдберг подчеркнул, что Финляндия готова защищаться благодаря запасам топлива, продовольствия и развитой системе убежищ.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    30 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Дудя
    Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Дудя
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичная прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России).

    Дудь дважды за последний год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС.

    По данным прокуратуры, несмотря на требования законодательства, Дудь продолжил публикацию сообщений и материалов в одном из мессенджеров без необходимой маркировки. «Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Дудя по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», – сообщили в ведомстве.

    В октябре прокуратура возбудила административное дело на Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    В июне Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Дудя за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.

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    1 июля 2025, 09:32 • Новости дня
    Посол Азербайджана прибыл по вызову в МИД России
    Посол Азербайджана прибыл по вызову в МИД России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, вызванный в МИД России, прибыл в здание министерства.

    Мустафаев не стал общаться с журналистами и проследовал в здание дипломатического ведомства без комментариев, передает ТАСС.

    В российском МИД объяснили вызов посла недружественными действиями со стороны Баку и незаконным задержанием российских журналистов.

    Ранее Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Здание «Sputnik Азербайджан» в Баку оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, срочно вызвали в офис для выяснения обстоятельств.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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