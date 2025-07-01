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В Петербурге на некоторых улицах запретили движение курьеров на электровелосипедах
С 1 июля в Петербурге начали действовать ограничения для курьеров на электровелосипедах, включая запрет на проезд по ряду центральных улиц и снижение скорости, сообщил городской комитет по транспорту.
Максимальная скорость передвижения по тротуарам и пешеходным зонам ограничена до 10 километров в час. Также введены запреты на движение по определенным улицам и территориям города, передает РИА «Новости».
В перечень закрытых для курьеров участков вошли Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы, а также парки, зеленые зоны и улицы с большим количеством пешеходов. В частности, под запрет попали Гороховая, Большая и Малая Морские улицы, Загородный проспект, Исаакиевская площадь, Английская и Адмиралтейская набережные.
С 15 июля для курьеров вводятся новые требования к внешнему виду и идентификации: на одежде, транспорте и сумках должны быть заметные индивидуальные номера. Агрегаторы обязаны оснастить курьеров электронными устройствами, определяющими их местоположение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс предлагал ввести запрет на стоянку электросамокатов на тротуарах.