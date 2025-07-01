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В правящей партии Грузии призвали выслать британского посла
Действующие против национальных интересов Грузии послы западных стран должны быть высланы из страны, заявил депутат от правящей «Грузинской мечты», председатель парламентского комитета по делам диаспоры Ираклий Заркуа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Эти послы, включая посла Великобритании Гарета Уорда, стали радикалами», – сказал он.
«Интересы Великобритании понятны, она относится колониально к маленькой Грузии. Однако времена изменились, и послы здесь больше не губернаторы», – отметил парламентарий.
По словам Ираклия Заркуа, «послы стали сами заниматься тем, что не получилось у их местной агентурой, – революционными процессами».
Также он заявил, что посол Германии в Грузии Петер Фишер, открыто поддерживающий радикальную оппозицию, «перечеркнул все, что есть в дипломатии, и не служит интересам грузино-немецко отношений».
«Послы, которые вредят, занимаются радикализмом, действуют против нашего государства, думаю, должны быть высланы из Грузии», - заявил председатель комитета.
Ранее власти Грузии обвинили ЕС в финансировании экстремизма.