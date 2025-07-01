Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя заявления Лондона о «пагубном курсе» грузинских властей, генсек правящей партии Грузии заявил, что его страна «только лишь защищается и проводит собственные интересы в охватившем мир сумасшествии».

«Защищаемся от несправедливости, которую видим от Великобритании или Евросоюза», – отметил он.

По словам Кахи Каладзе, «было бы нонсенсом, если бы Грузия пыталась разобраться с США, Европой или Британией, но мы только защищаемся».

«Почему британцы до сих пор не обнародовали, кого, какие организации в Грузии они финансируют в последние годы? Какая проблема это опубликовать, если ты добросовестный? Однако проблема в том, что это может использоваться для попыток революций или государственных переворотов, раскола в обществе, противостояния. И это все финансируется из-за рубежа, потому что хотят свергнуть власть патриотов в Грузии», – сказал градоначальник.

Накануне Лондон выразил резкий протест Тбилиси, вызвав временного поверенного в делах Грузии в Великобритании в британский МИД. Высокопоставленный чиновник четко заявил о твердом неприятии Великобританией все более пагубного курса его страны и решительно выступил против ложных заявлений и публичных нападок партии «Грузинская мечта» на Великобританию и ее международных партнеров. Ранее грузинского МИД Мака Бочоришвили заявила британскому послу о нарушении Британией принципов двустороннего сотрудничества из-за вмешательства во внутренние дела Грузии.