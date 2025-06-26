Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.5 комментариев
Грузия выразила протест Британии из-за вмешательства во внутренние дела
Глава грузинского МИД Мака Бочоришвили заявила британскому послу Гарету Уорду о нарушении его страной принципов двустороннего сотрудничества из-за вмешательства во внутренние дела Грузии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Посол был приглашен во внешнеполитическое ведомство, где «было подчеркнуто, что заявления последнего времени представителей исполнительной и законодательной властей Соединенного Королевства и принимаемые ими шаги, в том числе санкционирование граждан Грузии, бросают тень на стратегическое партнерство и дружбу двух стран».
Также было отмечено, что подобные действия с британской стороны «зачастую направлены на воздействие на процессы внутренней политики Грузии».
Во время встречи Мака Бочоришвили разъяснила послу Британии новшества грузинского закона о прозрачности иностранного финансирования, критикуемого Западом.
Министр иностранных дел Грузии призвала «не политизировать судебные процессы в Грузии, оказывая на них таким образом влияние».
Ранее Уорд заявил, что британская сторона останавливает гранты грузинским СМИ и НПО из-за принимаемых законов.
Примечательно, что эти деньги планировалось выделить аффилированным с радикальной оппозицией Грузии неправительственным организациям и СМИ.
До этого премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «практике финансирования посольством Британии экстремизма и радикализма».