Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Нам мораль читали (по поводу выборов в парламент в октябре 2024 года), а сами выборы провести не смогли», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа.

Он предложил «безродной грузинской оппозиции не молчать» по поводу проблем на выборах в Латвии.

Депутат от конструктивно оппозиционного движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили отметил, что «Грузия провела примерные выборы – в отличие от Латвии».

«Готовность нашей Центральной избирательной комиссии позитивно оценили все международные наблюдатели. А Латвия провела такие выборы, которые ей самой не понравились», – заявил этот парламентарий.

В прошлом году на более чем 90% избирательных участков в Грузии голосование успешно велось автоматически. Однако Латвия и другие страны Прибалтики высказывали претензии к процедуре подсчета голосов.

В Латвии в день голосования на муниципальных выборах возник технический сбой в автоматической системе подсчета голосов.

Ряд участков по всей Латвии был вынужден в течение нескольких часов ждать возможности начать подсчет, пока не было принято решение считать голоса вручную.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалились в организации избирательного процесса.

Он добавил, что поэтому Сейму и правительству необходимо оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц.

Ринкевичс сообщил, что задержки в ходе нынешних выборов будут обсуждаться также на заседании Совета национальной безопасности, так как необходимы конкретные решения, чтобы выборы в Сейм в следующем году прошли без сбоев.