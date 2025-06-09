Производство водки в России снизилось на 13,2% за пять месяцев

Производство водки в России снизилось на 13,2% за первые пять месяцев 2025 года

Tекст: Дарья Григоренко

Общий объем производства алкогольной продукции в России в январе – мае 2025 года составил 59,96 млн декалитров, что на 20,4% меньше, чем годом ранее. Производство водки сократилось на 13,2%, достигнув 25 млн декалитров, передает ТАСС.

Выпуск шампанского, наоборот, вырос на 17,8% и составил 6,01 млн декалитров. Производство виноградных вин увеличилось на 10,4%, до 14,7 млн декалитров.

В остальных категориях зафиксирован спад: производство крепких спиртных напитков снизилось на 12,1%, до 37,41 млн декалитров, ликеро-водочных изделий – на 3%, до 6,6 млн декалитров, а коньяка – на 19,5%, до 2,7 млн декалитров.

Выпуск слабоалкогольной продукции упал на 92,9% и составил 599,7 тыс. декалитров. Значительное сокращение зафиксировано также в производстве плодовой алкогольной продукции – на 87,2%, до 632,6 тыс. декалитров.

В апреле сообщалось, что в первом квартале этого года на рынке алкогольных напитков России наблюдается снижение продаж практически всех категорий, за исключением ликероводочных изделий, которые выросли на 12,3%, тогда как общий объем алкогольной продукции сократился на 14,7%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изменили правила проверки на алкоголь в России. Также сообщалось о нехватке ягод для производства настоек в России.