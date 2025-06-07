Полиция задержала жителей Гагаузии перед митингом в Комрате

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Молдавии задерживает жителей Гагаузии, направляющихся на митинг в поддержку главы автономии Евгении Гуцул в административном центре Комрат, передает РИА «Новости». Об этом сообщают оппозиционные Telegram-каналы, которые публикуют видеозаписи происходящего.

В сообщении Telegram-канала «Молдавская политика» говорится: «Поступают сигналы, что полиция задерживает транспорт, следующий из Вулканешт на митинг в Комрат». Согласно опубликованным видеокадрам, сотрудники правоохранительных органов останавливают автомобили и задерживают людей на пути к месту проведения акции.

Митинг в поддержку Евгении Гуцул должен был состояться на центральной площади Комрата в 15:00, это совпадает с московским временем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул обвинили в преступных деяниях, но ее адвокат назвала эти обвинения необоснованными и бездоказательными. Адвокаты Гуцул намерены обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на ее арест. Гуцул заявила, что не собирается отказываться от своего поста.